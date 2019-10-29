"Я не лох" і рожева труна: Зеленському в Маріуполі влаштували "теплий" прийом. Фото і відео

У вівторок, 29 жовтня, в Маріуполі, куди прибув на інвестиційний форум президент України Володимир Зеленський, влаштували масові акції протесту.

Вони присвячені відведенню військ на Донбасі, а також проблемам бізнесу і екології в металургійному місті. Як повідомляє місцеве видання 0629, до місця проведення форуму (до драмтеатру) активісти принесли рожеву труну з написом "Екологія", а також виставили плакати з написом "Я ФОП, а не лох!" і банери "Мені 42-й рік, я ж не лох, я президент цієї країни!", "Після відведення "Гради" долетять сюди!" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Крім того, на проспекті Миру активісти увімкнули пісню з цитатами скандальної розмови Зеленського з добровольцями в Золотому. Відзначається, що серед організаторів протестної акції помічений лідер маріупольського осередку "Національного корпусу" Антон Требухов.

До приїзду Зеленського в Маріуполі винесли рожеву труну 0629

Банери з тролінгом Зеленського 0629

Банери з тролінгом Зеленського 0629

Акції протесту в Маріуполі 0629

Рожева труна на мітингу 0629

Активісти процитували фразу Зеленського "Я не лох" на банері 0629

Рожева труна на мітингу 0629

Активісти процитували фразу Зеленського "Я не лох" на банері 0629

Мітинг екоактивістів у Маріуполі 0629

Банери з тролінгом Зеленського 0629

Банери з тролінгом Зеленського 0629

Як повідомляв OBOZREVATEL:

26 жовтня президент України Володимир Зеленський приїхав до добровольців в Золоте на Донбасі перед розведенням військ. Там він поскандалив із одним з ветеранів, який виступив проти такого кроку.

Пізніше в мережі з'явилося повне відео гучної розмови Зеленського з добровольцями. На кадрах видно, як глава держави вимагав від них вивезти із Золотого зброю.

29 жовтня на Донбасі все ж почалося розведення військ біля цього населеного пункту. Це підтвердили в штабі ООС і російські терористи "ЛНР".

Зеленський підтримав початок процесу розведення військ поблизу Золотого Луганської області, заявивши, що це прекрасно.

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