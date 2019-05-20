"Я йду в парламент!" Гройсман зробив заяву про участь у виборах

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який вирішив піти у відставку, заявив про твердий намір брати участь у майбутніх виборах до Верховної Ради України.

Подробицями поділився він в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Я ухвалив рішення: я буду брати участь у парламентській кампанії", – сказав прем'єр-міністр.

Володимир Гройсман Скріншот з відео

"Я повинен закінчити децентралізацію. Я повинен посилити зростання економіки. Мені потрібно закінчити реформу медицини, щоб люди розуміли, що від неї вже є результат", – пояснив він мотиви свого рішення.

При цьому, Гройсман не уточнив, чи піде у парламент зі своєю політичною силою, чи об'єднає з кимось зусилля.

Всі подробиці політик пообіцяв розкрити до кінця тижня після інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман неодноразово заявляв, що планує брати участь у парламентських виборах і активно збирає свою команду.

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