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/Політика

"Я йду в парламент!" Гройсман зробив заяву про участь у виборах

3.2тЧитати матеріал російською

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман, який вирішив піти у відставку, заявив про твердий намір брати участь у майбутніх виборах до Верховної Ради України.

Подробицями поділився він в ефірі програми "Свобода слова" на ICTV.

"Я ухвалив рішення: я буду брати участь у парламентській кампанії", – сказав прем'єр-міністр.

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Гройсман іде у відставку: опубліковано документ

Володимир Гройсман

Володимир Гройсман

Скріншот з відео

"Я повинен закінчити децентралізацію. Я повинен посилити зростання економіки. Мені потрібно закінчити реформу медицини, щоб люди розуміли, що від неї вже є результат", – пояснив він мотиви свого рішення.

При цьому, Гройсман не уточнив, чи піде у парламент зі своєю політичною силою, чи об'єднає з кимось зусилля.

Всі подробиці політик пообіцяв розкрити до кінця тижня після інавгурації шостого президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Гройсман неодноразово заявляв, що планує брати участь у парламентських виборах і активно збирає свою команду.

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Тема
позачергові вибори в Раду
Особа
Володимир Гройсман
Місце
Україна
Теги
Кабінет Міністрів УкраїниВерховна Рада України
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Иванов Петр
Иванов Петр
"Я должен закончить. Я должен усилить. Мне нужно закончить."- А что мешало раньше?
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Попович Дмитрий
Попович Дмитрий
Иванов Петр, а что обычно мешает плохому танцору?
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
Достижения Гройсмана . Тарифы ,Медрэхворма , Баржи с кавунамы
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