"Я дуже прошу": в ПЦУ раптово звернулися до Зеленського через обмін полоненими з Путіним

Архієпископ Кримської єпархії ПЦУ Климент попросив президента України Володимира Зеленського включити в списки на обмін полоненими фігурантів "справи українських диверсантів" Володимира Дудка і Костянтина Давиденка.

Як передає "Укрінформ", з таким зверненням Климент виступив на пресконференції в Києві в понеділок, 16 вересня.

"Є ще дві людини, імена яких я називаю вперше – це Володимир Дудко... Він зараз перебуває в дуже важкому фізичному стані. І друга людина – це Костя Давиденко, якому теж довелося трохи допомогти... Їм винесено вирок, і я дуже прошу президента України Володимира Зеленського, новообраного главу СБУ, омбудсмена з прав людини Людмилу Денисову, щоб ці дві людини були в списках на обмін і змогли повернутися в Україну", – сказав Климент.

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Також він додав, що "у нас дуже багато кримських татар, яких посадили тільки за те, що вони молилися вдома, всупереч закону Ярової".

"Тим татарам не знайшлося місця в мечетях і їх судять за те, що вони моляться Богу, і це теж тема, яку треба піднімати... Хто вони – хізби, не хізби, я не знаю, але в Криму до 2014 року ніхто з поясом шахіда не бігав, і жодного теракту не було", – зазначив Климент.

Климент звернувся до Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL, на території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців. Українська влада продовжує активну роботу над тим, щоб звільнити і повернути додому з РФ усіх громадян країни.

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