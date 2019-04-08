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"Я допомогла!" Савченко з СІЗО примазалася до високого рейтингу Зеленського

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Позафракційна нардеп Надія Савченко, яка перебуває у СІЗО за звинуваченням у підготовці терактів, приписала собі в заслуги високий політичний рейтинг кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Про це сказано на Facebook-сторінці політика. Зазначається, що Савченко порівняла сюжет серіалу "Слуга народу" з персонажем Зеленського Василем Голобородьком із реальною ситуацією, що сталася з нею.

"Коли генеральний прокурор Луценко з трибуни Верховної Ради заявив, що народний депутат України Надія Савченко разом із главою "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном збиралися підірвати Верховну Раду гранатами, а тих, що вижили, депутатів і чиновників добивати автоматами — українці сміялися ще більше, ніж із фільму "Слуга народу". Але при цьому люди також зрозуміли, що з'являється та сила, яка їхні мрії може реалізувати, тому що з вуст високопоставлених прокуратури і СБУ це вже лунало не як жарт", — йшлося у заяві Савченко.

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Нардеп припустила, що українці знайшли вихід своїм мріям у Голобородько-Зеленському.

"Щоб повірити в диво-казку, треба відчути, що її можна реалізувати наяву. Саме ситуація з Надією Савченко дала людям таке відчуття. Українці повірили в диво-казку "Слуга народу". Володимиру Зеленському залишилося тільки реалізувати її добру частину в житті", — зазначено у листі Сачвченко із СІЗО.

Лист Савченко

Лист Савченко

Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Надія Савченко перейшла на російську і зробила скандальну заяву з-за ґрат.

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Особи
Надія СавченкоВолодимир Зеленський
Місце
Україна
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Кстати, Гадя и Зелень реально брат и сестра, у обоих рейтинг зашкаливает пока они молчат....
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Ш. Олег
Ш. Олег
Пока Савченко сидела в российском СИЗО и была иконой постмайданной Украины, примазаться к её славе не гнушались ни Порошенко, ни Тимошенко, ни все депутаты скопом. А как перебралась в СИЗО родное, украинское, так все шишки валите на Зелю, а сами, как бы, не при делах? Двуличность, однако… :)
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Теркин Василий
Теркин Василий
UaDonetsk Umka, а еще прикольнее слышать обвинения от лохло-майданутой личности, которая труселя переодевает как только ветер в другую сторону дует. П еще очень прикольно слышать от представителя народа, который себе палки в колеса сует, а виноваты все вокруг, причем не только Россия, а еще Белорусь в том, что она поддерживает Россию, а так же Европа с Америкосами, которые виноваты тем, что не развязали 3ю мировую из-за вас, хотя вы свою холопскую функцию шестерки выполнили на 100%
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UaDonetsk Umka
UaDonetsk Umka
Ш. Олег, прикольно о двуличности слышать от псевдоличности сидящей в Германии и жаждущей удушения Украины кацапскими объятиями, Олежик, малышка моя одноликая, а слабо любить РФию живя в РФии?
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Моше Фрогъ
Моше Фрогъ
Она как старый поц Ленин из СИЗО молоком по бумаге эту чушь пишет? )))
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