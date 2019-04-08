"Я допомогла!" Савченко з СІЗО примазалася до високого рейтингу Зеленського

Позафракційна нардеп Надія Савченко, яка перебуває у СІЗО за звинуваченням у підготовці терактів, приписала собі в заслуги високий політичний рейтинг кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Про це сказано на Facebook-сторінці політика. Зазначається, що Савченко порівняла сюжет серіалу "Слуга народу" з персонажем Зеленського Василем Голобородьком із реальною ситуацією, що сталася з нею.

"Коли генеральний прокурор Луценко з трибуни Верховної Ради заявив, що народний депутат України Надія Савченко разом із главою "Офіцерського корпусу" Володимиром Рубаном збиралися підірвати Верховну Раду гранатами, а тих, що вижили, депутатів і чиновників добивати автоматами — українці сміялися ще більше, ніж із фільму "Слуга народу". Але при цьому люди також зрозуміли, що з'являється та сила, яка їхні мрії може реалізувати, тому що з вуст високопоставлених прокуратури і СБУ це вже лунало не як жарт", — йшлося у заяві Савченко.

Нардеп припустила, що українці знайшли вихід своїм мріям у Голобородько-Зеленському.

"Щоб повірити в диво-казку, треба відчути, що її можна реалізувати наяву. Саме ситуація з Надією Савченко дала людям таке відчуття. Українці повірили в диво-казку "Слуга народу". Володимиру Зеленському залишилося тільки реалізувати її добру частину в житті", — зазначено у листі Сачвченко із СІЗО.

Лист Савченко Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL, Надія Савченко перейшла на російську і зробила скандальну заяву з-за ґрат.

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