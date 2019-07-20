"Я була свідком страшних подій": Ада Роговцева попередила Україну

Україна має шукати сильних союзників і вступити в НАТО, інакше агресію Росії не пережити.

Про це сказала українська актриса Ада Роговцева, провівши історичні паралелі “із найстрашнішими сторінками української історії з 37 року”, свідком яких була особисто.

“Я весь час роздумувала над тим, чому Україна має таку сумну історію, коли забороняли мову, перекручували історію, нищили людей, нищили їх страшно — у війну і не у війну. І я була свідком цього. Бо я живу із 37-го року минулого століття. Мій час минає, лишаються діти, лишаються онуки, правнуки. І за долю кожного з них рветься серце”, – переконана вона.

Ада Роговцева Politeka.net

Українська актриса зізналася, що не допускає для себе жодних суперечок щодо курсу України на вступ до НАТО. Адже під час війни з Росією Київ має шукати сильних союзників.

“Я як жінка, як мати, як бабуся, як прабабуся не бачу іншого, ніж НАТО. Бо може тоді не сунуться, побояться. Нас треба захистити. І кращого захисника я не бачу”, – впевнена Ада Роговцева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж розповів, хто і як шкодить зближенню України і НАТО.

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