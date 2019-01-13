WP: Трамп приховав деталі зустрічі з Путіним

Після розмови з Володимиром Путіним на полях саміту G20 в Гамбурзі Дональд Трамп забрав у свого перекладача папери з нотатками, стверджує The Washington Post. Президент США заперечує приховування інформації.Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп щонайменше один раз приховав від високопоставлених співробітників своєї адміністрації деталі розмов із президентом РФ Володимиром Путіним. Про це в суботу, 12 січня, повідомила газета The Washington Post, що посилається на анонімних співрозмовників, котрі тепер або ж на той час працювали в адміністрації.

За даними неназваних джерел видання, на саміті Великої двадцятки (G20) в Гамбурзі в 2017 році Трамп забрав у свого перекладача папери з нотатками і наказав не обговорювати те, що лунало на зустрічі, з членами адміністрації. На цій зустрічі був присутній і Рекс Тіллерсон, який на той час обіймав посаду держсекретаря Сполучених Штатів.

Про дії глави держави стало відомо після того, як один з високопоставлених співробітників Держдепартаменту США забажав отримати, окрім звіту Тіллерсона, також додаткову інформацію у президентського перекладача.

Трамп все заперечує

Натомість сам хазяїн Білого дому відкидає звинувачення в приховуванні будь-якої інформації, у тому числі й щодо своєї розмови з Путіним на полях саміту G20 в Гамбурзі. Під час телефонного інтерв'ю телеканалу Fox News 12 січня президент США запевнив, що він нічого не приховував, і зміст розмови - доступний.

Голова комітету із закордонних справ Палати представників демократ Еліот Енґел заявив, що комітет має намір розглянути питання щодо змісту розмов Трампа з Путіним.

Мають намір розслідувати дії Трампа і в комітеті з питань юстиції Палати представників. Як повідомив голова комітету демократ Джеррі Недлер, йдеться про перевірку повідомлень ЗМІ про спроби ФБР з'ясувати, чи діяв Трамп в інтересах Росії. Це включатиме в себе "кроки з метою зрозуміти як дії президента, так і реакцію ФБР на таку поведінку", розповів конгресмен, цитує агенція новин Reuters.

Напередодні видання New York Times повідомляло про те, що ФБР намагалося з'ясувати, чи не діяв Трамп навмисне чи ненавмисне в інтересах Росії при звільненні директора ФБР Джеймса Комі.

Сам Дональд Трамп різко розкритикував NYT за статтю. "Це - найобразливіша стаття, яку я будь-коли читав", - сказав Трамп у інтерв'ю Fox News. "Якщо ви читали статтю, то бачили, що вони нічого не виявили", - додав Трамп, слова якого наводить агенція AP.

Щодо Росії, то хазяїн Білого дому запевнив, що його нинішній курс стосовно цієї країни "найжорсткіший", якщо дивитися на ту політику, котру проводили його попередники у відносинах з РФ.

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