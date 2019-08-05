Уже на наступних президентських: у Зеленського запропонували проводити вибори онлайн

Наступні вибори президента України можуть пройти в режимі онлайн за допомогою електронної ідентифікації.

Про це повідомив позаштатний радник президента України Михайло Федоров. За його словами, в Україні вже з'явився проект The Vote, пише Liga.

"На першому етапі це будуть опитування, завдяки яким президент, прем'єр та інші дізнаватимуться реальну думку жителів країни. Система ідентифікації реалізована через Mobile ID, електронний підпис, Bank ID. Ми хочемо дати людям інструменти прямої демократії. А паралельно, звичайно ж, потрібно розвивати способи електронної взаємодії з державою, формувати цю культуру", – заявив радник Зеленського.

Він також зазначив, що впровадження системи може бути вже на найближчих виборах міських голів.

Михайло Федоров liga

"На наступних президентських виборах. Але я буду робити все, щоб, можливо, пілотно, можливо, повноцінно були і місцеві вибори", – заявив він.

Як писав OBOZREVATEL, перепис населення в Україні відбуватиметься за допомогою смартфонів. Він запланований на 2020 рік. Ті, хто не зможе зробити це самостійно, скористаються послугами представників команди перепису і заповнять традиційну анкету.

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