"Жахнувся!" Порошенко розповів, як дивився "Слугу народу"

Президент Петро Порошенко розповів, що подивився серіал "Слуга народу", головну роль у якому грає його суперник на виборах Володимир Зеленський.

"Чесно кажу, його не бачив, цей серіал, читав за вижимками, але потім взяв і подивився — жахнувся. Антизахідна риторика, на жаль, є частиною гібридної війни, яку Росія веде проти нашої держави", — сказав він на зустрічі з представниками бізнесу в Києві.

За словами президента, Зеленський — ніби рівняння з усіма невідомими.

"Його кампанія схожа на німе кіно, де актор швидко рухається, велику активність проявляє, але не вимовляє ні слова. Зрозуміти, що буде, дуже важко навіть для мене — людини, яка дуже добре обізнана і в економічних, і в політичних реаліях", — сказав Порошенко.

Петро Порошенко Скріншот

За його словами, команда Зеленського пропонує вибирати кота в мішку, а комік не робить ніяких політичних заяв тільки для того, щоб "ті, хто хочуть повернення України в сферу впливу Росії, могли сказати, що це їхній кандидат, а ті, які хочуть в ЄС і НАТО — могли сказати, що їхній".

Порошенко також процитував програму діяльності "президента Голобородько в серіалі "Слуга народу", зазначивши, що "грабіжницька організація МВФ вимагає від України 3% хабара ".

"Диктат Заходу переходить усі мислимі й немислимі межі. А про Велику сімку — вона боїться економічного і політичного зростання України. Як ми цьому будемо протидіяти? Так, пане міністре фінансів. І нарешті, покінчіть із борговою залежністю! Це мій наказ вам!" — сказав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, народні депутати України від БПП наполягають на порушенні кримінальної справи проти авторів серіалу "Слуга народу" студії "Квартал 95".

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