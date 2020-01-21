На этой фотографии вы видите четверо успешных мужчин, которые встретились в престижном парижском сигарном баре, каждый из которых подтверждает на камеру свое хорошее расположение духа подняв вверх большой палец руки.

В центре фотографии вы можете узнать Рудольфа Джулиани, личного адвоката президента Трампа, который находится в компании двух советских эмигрантов Льва Парнаса и Игоря Фрумана, ставших известными благодаря своему желанию пролить свет на коррупционные связи демократов с правительством Украины, за что в частности ФБР обвинило их в причастности к финансированию избирательной кампании Трампа. И Дмитрий Торнер - руководитель компании, принадлежащей Дмитрию Фирташу, украинскому газовому магнату, который сегодня все еще находится под подозрении во взяточничестве. Благодаря активной деятельности которого на сегодня экстрадиция Фирташа в Соединенные Штаты не представляется возможной.

Новини Джулиани готов дать показания по делу об импичменте Трампа

Что же объединило этих успешных бизнесменов и политиков на данном фото?

А проблема которая их привела в эксклюзивный сигарный бар, это желание адвоката президента США - Рудольфа Джулиани, разобраться и понять почему украинские власти так тщательно уходят от прямых обвинений в коррупционных связях правительства с семьей американского политика Джо Байдена.

Понимая, что правды от официальных лиц добиться не получится Джулиани начал искать информацию в среде тех, кто сегодня находится вне информационного поля, вне власти, и вне коррупции.

Обращение Джулиани к Фирташу также примечательно тем, что ранее он публично дискредитировал Фирташа огульно обвиняя его в связях с организованной преступностью. Теперь же, когда его клиент также стал жертвой грязной пиар компании, ситуация кардинально изменилась и Джулиани явно осознавая, что стал пешкой в чьей-то политической игре ищет защиты у тех, кого обвинял ранее в том, чего доказать или проверить не пытался и не мог.

Так кто же такой Дмитрий Торнер?

Как свидетельствует информация из СМИ, абсолютно непубличная личность этим летом также стал объектом пристального внимания, так как стал одним из кандидатов в депутаты Верховного совета Украины. Причина этого внимания была достаточно предсказуемой - в интернете появились доказательства того, что он якобы на самом деле не тот, за кого себя выдает, а на самом деле беглый преступник из Молдовы. Скандала в СМИ тогда стало достаточно для того, чтобы украинские власти сняли его с гонки за уклонение от тюремного заключения в Молдове, и за смену имени.

Майская встреча с представителем Фирташа была не единственной в 2019 году. В июле Джулиани сел за стол переговоров в Лондоне с другими представителями Фирташа, как утверждает Отто Дитрих, адвокат Фирташа. Позднее тем же летом адвокаты Фирташа обнародовали в суде документ, который свидетельствовал о подлинности претензий Джулиани к Байдену.

Примечательно, что Джулиани заявляет, что он не помнит встречи с Торнером, как и подробностей своих встреч в Париже и Лондоне, и никак не связывает их с персоной Фирташа.

“Я никогда не встречался с ним. Я никогда не имел с ним дела”, – прокомментировал Джулиани.

Во вторник, в преддверии судебного разбирательства в Сенате по рассмотрению процедуры импичмента президента Трампа, лидеры конгресса опубликовали документы переданные Парнасом, в которых содержатся ряд интересных фактов о том, что адвокат президента пытался добыть информацию из украинских источников.

Среди них: рукописные заметки, которые Парнас сделал во время разговора с Джулиани.

По словам его адвоката Парнаса, в них упоминаются разговоры о Фирташе как о свидетеле, способном пролить свет на деятельность Байдена.

Позже в интервью телеканалу MSNBC, Парнас заявил, что они заключили с Фирташем недвусмысленную сделку о сотрудничестве, цель которого пролить свет на деятельность Байдена, в обмен на прекращение преследования его и экстрадиции в Америку.

“Чтобы получить информацию от Фирташа, нам нужно было что-то дать Фирташу”, – объяснил Парнас.

Надо отметить, что в прошлом году Джулиани и его соратники активно опрашивали украинских политиков и бизнесменов, которым может быть что-то известно о коррупционных связях Байдена с правительством страны. Именно поэтому на встречах с Джулиани и были замечены нескольких нынешних и бывших прокуроров.

Как сообщают источники, никто из них не оказался осведомленнее Фирташа.

Обвиненный в Украине во всех смертных грехах, якобы сторонник пророссийской политики, которого также безосновательно обвиняют в США в связи с организованной преступностью, Фирташ сегодня проживает в Вене. Причина такого смена места жительства - в 2014 году ему были предъявлены обвинения во взяточничестве федеральными властями США.

Примечательно, что сам Джулиани признает, что он запрашивал информацию у партнеров Фирташа, но вскоре отказался от своей затеи, так как у богатого украинца не оказалось полезных материалов. В одном из интервью в октябре он сказал, что, хоть он никогда не встречался с самим Фирташем, он “встречался с людьми, которые его знали”.

Слова Джулиани подтверждает представитель юридической группы Фирташа, который сообщил, что украинский энергетический магнат не сыграл никакой роли в попытках Джулиани добыть компромат на демократов.

Его слова опровергает Бонди, призывающий Конгресс вызвать своего клиента в качестве свидетеля, сказал, что Парнас будет готов рассказать о связи Джулиани с Фирташем.

“Если бы Дмитрия Парнаса вызвали для дачи показаний, он сообщил бы, что господин Джулиани никогда не отказывался от попыток установить линию связи с господином Фирташем, и, даже напротив, он делал все возможное, чтобы укрепить связи с ним", – завил Бонди.

Мощный союзник

В своих интервью Джулиани рассказывает, что он использовал широкую сеть контактов, так как он ищет проверенную информацию, а не собирает рассуждения о том, работали украинцы с демократами или есть ли признаки коррупции в действиях Байдена или его сына, который был членом совета директоров украинской газовой компании Бурисма.

Не без помощи Парнаса и Фрумана он общался с такими людьми, как Юрий Луценко, в то время главным прокурором Украины, а также его предшественником Виктором Шокиным

Фирташа Джулиани действительно остерегается, во многом из-за слухов, которые окружают украинского магната. Так как бытует мнение, что его состояние построено на владении компанией, распределяющей российский газ в Украине. В Украине его огульно обвиняют в финансировании пророссийских политических и медийных проектов в Украине.

Фирташа обвиняют в поддержании тесных связей как с Кремлем, так и с бывшим украинским президентом Виктором Януковичем.

В США против Фирташа возбужденно дело, где утверждается, что он помог организовать схему подкупа индийских чиновников за лицензии на добычу титана, предназначенного для продажи американской компании. То есть фактически Фирташа обвиняют в срыве сделки американской компании. Собственно поэтому и не удивительно, что в рамках этого делопроизводства, в качестве доказательства его вины, в своих заявлениях суду в 2017 году прокуроры утверждали, что Фирташ имеет связи с высшими эшелонами российской организованной преступности.

Мало того, в марте Джулиани использовал информацию обвинения в отношении Фирташа, чтобы нанести удар по Ланни Дэвису, давнему другу Билла и Хиллари Клинтон, который тогда служил адвокатом и украинского газового магната, и бывшего личного адвоката Трампа Майкла Коэна.

“Ланни Дэвис представляет господина по имени Фирташ”, – заявил тогда Джулиани газете The Hill. - “Он считается одним из ближайших соратников Семена Могилевича, который является главой российской организованной преступности, а также лучшим другом Владимира Путина”.

Виктория Тоенсинг, адвокат Фирташа, назвала утверждения о том, что Фирташ связан с организованной преступностью “ложными”. Она и другие члены его юридической группы подали жалобу на то, что министерство юстиции не предоставило доказательств в поддержку обвинения.

Причину почему тогда Джулиани выражал свою неприязнь к Фирташу, а сегодня полностью изменил свое мнение понятна. Фирташ стал объектом интереса для его двух партнеров: Парнаса и Фрумана, которые в то время стремились начать деятельность в газовом секторе и искали контакты в этой сфере.

Как видно из публичных реестров, в 2018 году они основали новую компанию в штате Делавэр под названием Global Energy Producers.

Знакомство Джулиани с представителями Фирташа началось в мае. Тогда Фруман предложил встретиться с человеком из окружения Фирташа, которым оказался Дмитрий Торнер.

Торнер на тот момент работал руководителем аналитического отдела в компании по распределению электроэнергии и газа в Украине, принадлежащей Фирташу.

Летом этого года Дмитрий Торнер выставил свою кандидатуру на выборы в парламент, но тут же натолкнулся на скандал.

Из-за информации опубликованной в ряде СМИ накануне парламентских выборов в июле, украинские власти объявили, что Торнер был дисквалифицирован, поскольку чиновники обнаружили, что у него было несколько поддельных украинских паспортов на разные имена.

Также в интернете была опубликована информация, что Торнер является гражданином Молдовы по имени Дмитрий Некрасов, разыскиваемым за уклонение от тюремного заключения на родине, сменившим имя для того, чтобы начать новую жизнь в Украине.

Впоследствии Министерство внутренних дел Молдовы не подтвердило данной информации. Также как и не была подтверждена другая информация, на основании которой Дмитрия Торнера сняли с выборов.

Позже Андрей Цыганков, адвокат Торнера, сказал, что информация, указывающая на то, что Торнеру грозит уголовное преследование в Украине или какие-либо ограничения на его въезд и выезд из страны не соответствует действительности.

Его слова подтвердила Служба безопасности Украины, которая в своем заявлении сообщила, что в Дмитрий Торнер не числится в розыске.

Супруга Торнера - Ольга, ведущая украинского новостного канала, также подтвердила, что обвинения, выдвинутые украинской избирательной комиссией и спецслужбами перед парламентскими выборами в стране в июле, были "полностью сфабрикованы" для того, чтобы снять его кандидатуру с выборов.

Она также сообщила, что он действительно сменил свое имя на законных основаниях и не разыскивается за преступления в какой-либо стране.

Серия встреч

В конце мая, через несколько недель после того, как Фруман сообщил Джулиани о возможности встретиться с представителем Фирташа, в частном сигарном баре роскошного отеля Ле Руаяль Монсо Раффль Пари и состоялась их встреча.

На фотографиях видно, как президентский адвокат крепко пожимает руку Дмитрия Торнеру, а исполнительный директор Фирташа сияет в улыбке и его рука по-дружески лежит на плече Джулиани.

В июне, через несколько недель после встречи с Торнером, Фруман и Парнас договорились о встрече с самим Фирташем, и направились в Вену, чтобы обсудить, может ли могущественный украинец помочь Джулиани.

Фирташу в то время угрожала перспектива экстрадиции в Соединенные Штаты. В рамках встречи он поинтересовался у собеседников их мнением касательно возможности замены Дэвиса в качестве своего адвоката в Соединенных Штатах, на Викторию Тоенсинг и ее мужа Джо ди Дженова.

Парнас одобрил выбор Фирташа.

Данный факт зафиксирован в документах, которые обнародовал Конгрессом во вторник. В предоставленных рукописных заметках Парнаса, которые он сделал на фирменных канцелярских принадлежностях венского отеля “Ритц- Карлтон”, зафиксированы следующие слова:

“Избавьтесь от Ленни Дэвиса”, – писал Парнас. “Виктория / Джо наняты” и “100 000 долларов в месяц”.

На другом листе Парнас сослался на попытку оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы тот публично объявил о начатом расследовании о подозрении в причастности к коррупции Байдена: “Заставить Зеленского объявить о том, что дело Байдена будет расследовано”.

Спустя несколько недель, 23 июля, Дэвис, который был зарегистрирован в качестве иностранного агента, представляющего Фирташа, подал документы, указывающие, что его полномочия были прекращены. В заявлении он сказал, что его заменили Тоенсинг и ди Дженова.

Фирташ сообщил The Times, что согласился заплатить паре 1,2 миллиона долларов за четыре месяца. По словам прокуроров, юридический дуэт нанял Парнаса в качестве переводчика, заплатив ему 200 000 долларов за тот же период.

В конце августа Тоенсинг и ди Дженова провели встречу с генеральным прокурором Уильямом П. Барром, на которой предоставили доказательства того, что Министерство юстиции несправедливо преследует Фирташа.

Адвокаты Фирташа нашли доказательства того, что его арест в 2014 году по просьбе американцев был частью политического преследования почему австрийцы и должны заблокировать его экстрадицию.

Также бывший украинский прокурор Шокин дал показания под присягой, заявив, что Байден спланировал арест Фирташа, чтобы тот не вмешивался в политику США.

Шокин заявил, что вице-президент, Байден инициировал его отставку с поста главного прокурора Украины в 2016 году, так как он достиг немалого прогресса в расследовании относительно газовой компании Бурисма, с сыном вице-президента Хантером Байденом во главе правления.

Шокин фактически подтвердил слова своего заявления, сделанного им Джулиани несколькими месяцами ранее. Заявление, на которое Трамп сослался в своей просьбе к украинскому президенту о возобновлении расследования по делу Байдена.

Ряд других украинских и американских официальных лиц также утверждали, что расследование по делу Бурисма было остановалено после того как Байден и другие западные официальные лица призвали к отставке Шокина.

Дело Бурисма не было напрямую связано с делом Фирташа. Но стало его частью после заявления Шокина. По этой причине 4 сентября оно было добавлено в судебное дело в Австрии. А вскоре после этого австрийский суд объявил, что рассматривает материалы, и приостановил экстрадицию Фирташа.

Джулиани также сослался на показания Шокина, чтобы поддержать его заявления о Байдене, имея на руках копию документа во время своего сентябрьского телевизионного выступления. Обвиняя при этом СМИ в том, что они упускают из виду его значение.

После того, как Парнас и Фруман были арестованы в октябре по обвинению в привлечении иностранного финансирования на выборы в США, федеральные прокуроры в Нью-Йорке заявили, что обнаружили “подозрительные” финансовые связи между Парнасом и адвокатом Фирташа.

Парнас и Фруман не признали себя виновными, а адвокат, Ральф Освальд Изенеггер, который отправил пять банковских переводов на сумму 200 000 долларов жене Парнаса в сентябре, заявил, что эти средства были его личными деньгами, которые он одолжил Парнасу и его жене, и что Фирташ не знал об этой договоренности.

Тоенсинг и ди Дженова также подтвердили, что не знали о финансовой договоренности.

В начале октября им сообщили, что их обращение к Барру от имени Фирташа не состоялось. Генеральный прокурор отказался вмешиваться в дело, и департамент юстиции выпустил заявление, в котором указывалось, что дело против Фирташа “пользуется поддержкой руководства департамента”.

Эксклюзивный перевод для OBOZREVATEL. Первоисточник: Washingtonpost.com

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