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Аркадій Бабченко
Аркадій Бабченко
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Вы вообще не понимаете, насколько Украина и Мордор - разные

5.5тЧитати новину російською

А еще реально веселят стоны российских либералов про то, что, СБУ, мол, это такая же гэбуха, как и ФСБ, и сотрудничать ни с теми, ни с теми нельзя.

Такая же, такая же. Успокойтесь.

Как всем известно, СБУ проводит учения с гексогеном, убивает политических оппонентов на мосту, избивает людей на митингах и в автозаках, сажает оппозиционеров, берет в заложники брата лидера оппозиции, устраивает кибератаки по всему миру, разгоняет СМИ, убивает журналистов, меняет баночки с мочой, травит газом и полонием людей в Лондоне, вторгается в соседнюю страну, аннексирует территории, спонсирует терроризм, вскрывает на подвалах животы, создает частные армии из полоумных алкоголиков и фашистов, отправляет их на Донбасс и в Сирию, поддерживает диктатуру.

Такая же, да не такая же.

Украина - не Россия.

Новини
Даже не знаю, чего вдруг я беженцем стал...

Вы вообще уже не понимаете, происходящих в Украине процессов. Вы вообще уже не понимаете, насколько Украина и Мордор - разные. Вам хочется думать, что и тут такое же д*рьмо. Нет. Не такое же.

И чтобы так оставалось и дальше и чтобы вышвырнуть Россию к чертовой матери с территории Украины со всеми её ср*ными танками, "Буками", гэбухами, казаками и алкашней, я буду сотрудничать и с СБУ, и с Моссадом, и с ЦРУ, и с Ми-5, и с чертом в пекле, и с кем угодно еще.

А вы продолжайте там высокоморально философствовать, ахать, охать, и заламывать руки.

Целую. Удачных выходных.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

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Автор
Аркадій БабченкоАркадій Бабченко
Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
Україна
Об'єкти
ФСБСлужба безпеки УкраїниРосія
Джерело
Джерело:Facebook Аркадия Бабченко
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Морисян Евгений
Морисян Евгений
Смешно смотреть, как быстро исчезают комментарии со страниц ОбоСревателя, не подходящие в общий националистический "тренд". Это называется демократия по украински.
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