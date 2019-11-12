Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що отримав повідомлення з "погрозами" нібито від нардепа з фракції "Слуга народу" Максима Бужанського.

Про це Вятрович написав на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 12 листопада, опублікувавши відповідний скріншот. Незабаром анонімний пранкер "Джокер" у Telegram зажадав від політика вибачень і показав фото, які доводять, що СМС відправив він.

Інцидент стався після того, як стало відомо, що В'ятрович стане народним депутатом Верховної Ради поточного скликання (за списком партії "ЄС"), оскільки Наталя Бойко стала радницею прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

Максим Бужанський і Володимир В'ятрович Колаж

"Привітання від депутата Бужанського", – написав новоспечений нардеп під знімком СМС від невідомого номера, але із зображенням "слуги народу".

"Джокер-Бужанський" написав, що нібито "одразу буде бити в ї**ло", якщо його майбутній колега буде вдаватися до провокацій і "відкриє рот" у сторону "слуги народу".

Повідомлення з "погрозами" facebook.com/volodymyr.viatrovych

Сам нардеп від президентської партії спростував цю інформацію на своєму Telegram-каналі, пояснивши, що це не його номер. Він наголосив, що це провокація В'ятровича.

Про те, що повідомлення "не рук справа" політика, написав у коментарях до посту і журналіст Ян Валетов.

Скріншот

"Ви вважаєте, пане В’ятровиче, що суть любові до своєї Батьківщини полягає лише у декомунізаії?

Ні, справжня любов до своєї країни – це, перш за все, повага і любов до своїх співвітчизників, незважаючи на їх світогляд та мову, якою вони звикли спілкуватися у повсякденності.

Не будьте л*хом, спростуйте фейк, який ви самі й розповсюдили", – звернувся до майбутнього нардепа від "ЄС" "Джокер".

Telegram-канал "Джокер"

Telegram-канал "Джокер"

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович позбувся своєї посади 18 вересня. Першим про це повідомив саме Макс Бужанський.

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