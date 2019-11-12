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14 листопада • оновлено в 20:30
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"Одразу буду бити в ї**ло!" Майбутній нардеп В'ятрович показав "привітання" Бужанського від "Джокера"

14.8т
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Колишній директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що отримав повідомлення з "погрозами" нібито від нардепа з фракції "Слуга народу" Максима Бужанського.

Про це Вятрович написав на своїй сторінці у Facebook у вівторок, 12 листопада, опублікувавши відповідний скріншот. Незабаром анонімний пранкер "Джокер" у Telegram зажадав від політика вибачень і показав фото, які доводять, що СМС відправив він.

Інцидент стався після того, як стало відомо, що В'ятрович стане народним депутатом Верховної Ради поточного скликання (за списком партії "ЄС"), оскільки Наталя Бойко стала радницею прем'єр-міністра Олексія Гончарука.

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"Країна вкрилася гнійниками": "слуга народу" Бужанський зробив скандальну заяву

Максим Бужанський і Володимир В'ятрович

Максим Бужанський і Володимир В'ятрович

Колаж

"Привітання від депутата Бужанського", – написав новоспечений нардеп під знімком СМС від невідомого номера, але із зображенням "слуги народу".

"Джокер-Бужанський" написав, що нібито "одразу буде бити в ї**ло", якщо його майбутній колега буде вдаватися до провокацій і "відкриє рот" у сторону "слуги народу".

Повідомлення з "погрозами"

Повідомлення з "погрозами"

facebook.com/volodymyr.viatrovych

Сам нардеп від президентської партії спростував цю інформацію на своєму Telegram-каналі, пояснивши, що це не його номер. Він наголосив, що це провокація В'ятровича.

Про те, що повідомлення "не рук справа" політика, написав у коментарях до посту і журналіст Ян Валетов.

"Одразу буду бити в ї**ло!" Майбутній нардеп В'ятрович показав "привітання" Бужанського від "Джокера"

Скріншот

"Ви вважаєте, пане В’ятровиче, що суть любові до своєї Батьківщини полягає лише у декомунізаії?

Ні, справжня любов до своєї країни – це, перш за все, повага і любов до своїх співвітчизників, незважаючи на їх світогляд та мову, якою вони звикли спілкуватися у повсякденності.

Не будьте л*хом, спростуйте фейк, який ви самі й розповсюдили", – звернувся до майбутнього нардепа від "ЄС" "Джокер".

"Одразу буду бити в ї**ло!" Майбутній нардеп В'ятрович показав "привітання" Бужанського від "Джокера"

Telegram-канал "Джокер"

"Одразу буду бити в ї**ло!" Майбутній нардеп В'ятрович показав "привітання" Бужанського від "Джокера"

Telegram-канал "Джокер"

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович позбувся своєї посади 18 вересня. Першим про це повідомив саме Макс Бужанський.

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Особи
Володимир В'ятрович Макс Бужанський
Місце
Україна
Теги
Партія "Європейська солідарність" Партія Слуга народу політика фотографии
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Маскова Илона
Маскова Илона
Жаль, что это оказалось пранком... С почитателями кошкодава только так и следует разговаривать.
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Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
Наш ублюдок пи.др.о,вич решил любой ценой снова привлечь к себе внимание - он даже выучил мо.с.кал.ьск.ий язык, чтобы прислать самому себе СМС-ки ))
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Карпенко Алексей
Карпенко Алексей
Оказывается Бужанский активный П И Д А Р А С !
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