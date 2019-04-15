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В&#39;ячеслав Кириленко
В'ячеслав Кириленко
Віце-прем’єр-міністр УкраїниВсі статті автора

Три загрози Зеленського

6.5т

Загрози, які турбують мене найбільше у випадку обрання Зеленського.

Загроза перша. Радикальне послаблення інституту Президента. Це справжня мрія Росії, щоб в умовах війни оборонна, безпекова та зовнішня політика стали вотчиною випадкового і недосвідченого президента. І необхідна умова для перемоги "руского міра". Решта – технічні деталі, які вони легко вирішать за допомогою місцевої "п'ятої колони" та своєї пропаганди.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Загроза друга. Питання української ідентичності, національної пам'яті, декомунізації, мови, єдиної помісної церкви тощо будуть просто зняті з порядку денного країни. М'яко, без зайвого галасу, але зняті. Де буде треба, відразу інспірують судові рішення. А вже справою наступного парламенту стане щось "скоригувати", "підправити", "удосконалити", "покращити" у відповідних, з таким трудом прийнятих протягом п'яти років, Законах. Або просто їх скасувати. А це і буде реванш. Тихий і утилітарний.

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Одна претензия к кандидату Зеленскому

Загроза третя. Протистояння із зовнішнім ворогом перетвориться на протистояння внутрішнє. На внутрішню ненависть між українцями. Старт цього процесу ми уже спостерігаємо. Українці будуть бачити ворога не в окупантах, а один в одному. І цим підтверджувати російський міф про "их там нет" та "громадянський конфлікт на Донбасі". Прирікаючи себе на хаос та самоприниження, що і є питомим завданням Путіна.

На тлі реалізації цих трьох загроз натхненна своїм успіхом Москва роз'яснить стомленому Заходу про українську демократію, яка все, навіть свою країну, може перетворити на клоунаду.

Це моє особисте бачення. Але напередодні вирішального вибору, переконаний, ніхто не повинен відмовчуватися.

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Автор
В&#39;ячеслав КириленкоВ'ячеслав Кириленко
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Є ще четверта загроза - особиста.
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Шевченко Николай
Шевченко Николай
Некоторые наши "заблудшие" будут праздновать победу вместе Жириновским и другими людьми, которые желают Украине смерти. Не стыдно, украинцы? Вы окопы не перепутали?
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Ponomarenko Oleksandr
Ponomarenko Oleksandr
Віце-прем"єр Кириленко, А ДЕ ВИ БУЛИ? Коли підростали ці три загрози. Що ви зробили на своїй посаді, щоб "головнокомандувач" в ранзі " солдат - делопризводитель" , 4 рази косивший від призову, ХАМ і БОЯГУЗ - не став головнокомандувачем? Читати ваше "особисте бачення" - не смішно. Ганьба!
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