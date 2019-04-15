Загрози, які турбують мене найбільше у випадку обрання Зеленського.

Загроза перша. Радикальне послаблення інституту Президента. Це справжня мрія Росії, щоб в умовах війни оборонна, безпекова та зовнішня політика стали вотчиною випадкового і недосвідченого президента. І необхідна умова для перемоги "руского міра". Решта – технічні деталі, які вони легко вирішать за допомогою місцевої "п'ятої колони" та своєї пропаганди.

Володимир Зеленський

Загроза друга. Питання української ідентичності, національної пам'яті, декомунізації, мови, єдиної помісної церкви тощо будуть просто зняті з порядку денного країни. М'яко, без зайвого галасу, але зняті. Де буде треба, відразу інспірують судові рішення. А вже справою наступного парламенту стане щось "скоригувати", "підправити", "удосконалити", "покращити" у відповідних, з таким трудом прийнятих протягом п'яти років, Законах. Або просто їх скасувати. А це і буде реванш. Тихий і утилітарний.

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Загроза третя. Протистояння із зовнішнім ворогом перетвориться на протистояння внутрішнє. На внутрішню ненависть між українцями. Старт цього процесу ми уже спостерігаємо. Українці будуть бачити ворога не в окупантах, а один в одному. І цим підтверджувати російський міф про "их там нет" та "громадянський конфлікт на Донбасі". Прирікаючи себе на хаос та самоприниження, що і є питомим завданням Путіна.

На тлі реалізації цих трьох загроз натхненна своїм успіхом Москва роз'яснить стомленому Заходу про українську демократію, яка все, навіть свою країну, може перетворити на клоунаду.

Це моє особисте бачення. Але напередодні вирішального вибору, переконаний, ніхто не повинен відмовчуватися.

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