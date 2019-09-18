Введуть миротворців? Україна готує альтернативу Мінським угодам

Україна готова ввести миротворчу місію на Донбас в разі провалу Мінських угод.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільному засіданні парламентських комітетів із питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом в середу, 18 вересня, пише "Інтерфакс-Україна".

"У цьому наша пропозиція – спробувати вирішити ситуацію на основі тих Мінських угод, які укладені. Якщо у нас не виходить і ми стикаємося з повним небажанням просуватися далі, одним із варіантів наступних кроків буде миротворча місія", – пояснив він.

Україна може ввести миротворців на Донбас

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко заявив, що Зеленський прагне досягти прогресу у завершенні війни на Донбасі в найближчі шість місяців.

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