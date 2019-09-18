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18 вересня • оновлено в 18:26
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Введуть миротворців? Україна готує альтернативу Мінським угодам

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Україна готова ввести миротворчу місію на Донбас в разі провалу Мінських угод.

Таку заяву зробив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко на спільному засіданні парламентських комітетів із питань зовнішньої політики та інтеграції України з Європейським Союзом в середу, 18 вересня, пише "Інтерфакс-Україна".

"У цьому наша пропозиціяспробувати вирішити ситуацію на основі тих Мінських угод, які укладені. Якщо у нас не виходить і ми стикаємося з повним небажанням просуватися далі, одним із варіантів наступних кроків буде миротворча місія", – пояснив він.

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Україна може ввести миротворців на Донбас

Україна може ввести миротворців на Донбас

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пристайко заявив, що Зеленський прагне досягти прогресу у завершенні війни на Донбасі в найближчі шість місяців.

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Теми
мінські домовленості Війна на Донбасі
Особа
Вадим Пристайко
Місце
Україна
Тег
Донбас
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Введут кого введут,чушкари кастрюляголовые совсем из реальности выпали.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Все...Обозреватель...только что ваша проститутка министр иностранных дел заявил о выполнении Украиной всех требований формулы Штраймахера
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Пигин Макс
Пигин Макс
Сироткин Андрюха, Не долго ломалась)))))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
А вообще стыдно...на территорию своего государства вводить какие то каски...смешно...мерзко..унизительно
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