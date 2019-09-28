"Втягнув Джуліані?" В Україні відреагували на гучне звільнення Волкера

Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, про звільнення якого стало відомо 28 вересня, якісно виконував свою роботу.

Про це заявили п'ятий президент України Петро Порошенко і колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. "Волкер – це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому небайдужі, це дуже рідко трапляється в політиці", – написав останній на своїй сторінці в Twitter.

"З Куртом нам в Україні почувалося впевненіше – і за мирне врегулювання, і за прогрес на шляху реформ, і за роль США", – зазначив Порошенко.

Курт Волкер

Зі свого боку український журналіст Сергій Сидоренко у Facebook-акаунті припустив, що Волкеру "є що сказати про не завжди чисту політику Трампа щодо України".

Журналіст Георгій Тихий додав, що політик, ймовірно, пішов у відставку для того, щоб на допиті в Конгресі "говорити все, як є".

"Зі скарги викривача здається, що Джуліані і Ко таки втягнули Волкера в свою сумнівну діяльність: вибивання "послуг" з України, не гребуючи шантажем військовою підтримкою.

Вчора Джуліані пішов настільки далеко, що опублікував у соцмережі скріншот приватного смс Волкера, де він координує зустріч з [радником Зеленського Андрієм] Єрмаком", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Курт Волкер-це перша НЕ політична, а самє реальна Втрата. Ми Йому були Небайдужі-це дуже Рідко Трапляється в політіці. Дуже дякую, Курта. Дуже шкода. Це только початок - Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) September 28, 2019

З Куртом нам в Україні почувалося впевненіше - и за мирне Врегулювання, и за прогрес на шляху реформ, и за роль США. Ті ВСТАНОВИВ високий стандарт довіри и ефектівної взаємодії, Який не просто буде перевершіті будь-якому наступником. Щиро вдячний, Курта! - Петро Порошенко (@poroshenko) September 28, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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