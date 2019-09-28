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28 вересня • оновлено в 18:40
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/ Політика

"Втягнув Джуліані?" В Україні відреагували на гучне звільнення Волкера

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Спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер, про звільнення якого стало відомо 28 вересня, якісно виконував свою роботу.

Про це заявили п'ятий президент України Петро Порошенко і колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. "Волкер – це перша не політична, а саме реальна втрата. Ми йому небайдужі, це дуже рідко трапляється в політиці", – написав останній на своїй сторінці в Twitter.

"З Куртом нам в Україні почувалося впевненіше – і за мирне врегулювання, і за прогрес на шляху реформ, і за роль США", – зазначив Порошенко.

Новини
Після скандалу із Зеленським: США засекретили розмову Трампа і Путіна

Курт Волкер

Курт Волкер

Зі свого боку український журналіст Сергій Сидоренко у Facebook-акаунті припустив, що Волкеру "є що сказати про не завжди чисту політику Трампа щодо України".

Журналіст Георгій Тихий додав, що політик, ймовірно, пішов у відставку для того, щоб на допиті в Конгресі "говорити все, як є".

"Зі скарги викривача здається, що Джуліані і Ко таки втягнули Волкера в свою сумнівну діяльність: вибивання "послуг" з України, не гребуючи шантажем військовою підтримкою.

Вчора Джуліані пішов настільки далеко, що опублікував у соцмережі скріншот приватного смс Волкера, де він координує зустріч з [радником Зеленського Андрієм] Єрмаком", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Білий дом 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привів до початку процедури імпічменту у американців.

В ході розмови Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена".

Яка ймовірність зняти Трампа з посади президента США і як скандал відгукнеться в Україні – читайте на OBOZREVATEL.

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Особи
Курт Волкер Петро Порошенко Павло Клімкін
Місце
Україна
Теги
політика скандали
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Свистуненко Георгій
Свистуненко Георгій
Нема паніки в "порохоботів". Бо це хоч і скрутна новина, але те що ця новина погана ще не ясно. Зважаючи на початок процедури імпічменту Трампа ця новина може бути позитивною. Волкер з'явиться у іншій адміністрації, підтримуючи Україну вже на іншому рівні. Просто без Трампа.
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Доу Джон
Доу Джон
Свистуненко Георгій, импичменту не буде.
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Карпов Стас
Карпов Стас
Порохоботы в панике.
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Питон Каа
Питон Каа
В мире поняли, что работать с украинскими политиками - самый быстрый способ зашквариться и превратиться в политический труп. Кто же этого Волкера теперь на работу возьмет...?
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Свистуненко Георгій
Свистуненко Георгій
Питон Каа, после импичмента Трампа любой.
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