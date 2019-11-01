"Втрутилися інші люди!" Став відомий ще один скандальний нюанс про зустріч Зеленського з Трампом

У США українських дипломатів не пустили на зустріч екссекретаря РНБО Олександра Данилюка та помічника глави України Андрія Єрмака з представниками Білого дому, яка відбулася 10 липня 2019 року.

Такі вказівки надійшли нібито з Офісу президента Володимира Зеленського. Про це заявив колишній посол України в США Валерій Чалий в інтерв'ю "Радіо НВ".

За його словами, він мав бути присутнім на цій зустрічі як посол. Однак уже після того, як він пройшов через службу безпеки Білого дому і зайшов до будівлі Ради нацбезпеки, далі його не пропустили.

Зеленський і Трамп

"Мені сказали, що дипломати (не тільки посол, а дипломати посольства) не повинні брати участі у цій зустрічі. Я виконав це доручення, бо посилання було, що воно з Києва, тобто з Офісу президента, і навіть не з Міністерства закордонних справ", – зазначив дипломат.

Він також додав, що описав цю подію в офіційному листуванні із зовнішньополітичним радником глави МЗС України Вадимом Пристайком. Водночас, передбачає Чалий, "інші люди" ознайомили з цим листом і Зеленського.

"Таким чином я зафіксував із цього моменту, що дипломати фактично були усунуті від підготовки візиту президента і від спілкування на найвищому рівні", – наголосив посол.

За словами Чалого, саме з 10 липня в офіційному спілкуванні між Україною і США почали застосовуватися "якісь інші методи роботи", без залучення до цього посольств обох країн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній посол України в США Валерій Чалий заявив, що публікація Білим домом стенограми телефонної розмови між главами України і США Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом вберегла українського лідера та країну загалом від подальших проблем.

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