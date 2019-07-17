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"Втручання в справи України!" На Закарпатті назрів новий скандал через Угорщину

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На Закарпаття в розпал виборчої кампанії прибули делегації з Угорщини і голова угорського МЗС Петер Сійярто. В Україні цей крок розцінили як неприкрите втручання у внутрішні справи країни.

Таку позицію виклала віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції, кандидат у народні депутати від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.

Україна і Угорщина

Україна і Угорщина

"Телеканал 24"

"Це грубе порушення українського законодавства, яке прямо забороняє участь іноземців у передвиборчій агітації, зокрема в публічних заходах. Візит проходив, незважаючи на наполегливі рекомендації МЗС України утриматися від подібних кроків до завершення парламентських виборів", – обурилася вона.

Климпуш-Цинцадзе наголосила, що угорська влада продемонстрували зневагу до України як партнера, до її суверенітету і законів. Однак добрий сусід, яким Угорщина постійно називає себе на міжнародних майданчиках, так себе не поводить.

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"Всі спроби України налагодити діалог, грунтуючись на взаєморозумінні та повазі, наштовхувалися фактично на мову ультиматумів. Ситуація на Закарпатті викликає велике занепокоєння. Як віцепрем'єр-міністр, якому дуже близький цей регіон, я постійно порушувала питання необхідності посилювати присутність України в регіоні. Мої візити на Закарпаття та відкритість викликали невдоволення у тих, хто хотів там просто закрити очі на проблему", – написала Климпуш-Цинцадзе.

Підсумовуючи, вона зазначила, що зараз ігнорування ситуації, що склалася, рівнозначне зраді національних інтересів. Віцепрем'єр пообіцяла, що у новій Верховній Раді докладе всіх зусиль, щоб Закарпаття залишалося в центрі уваги парламенту й уряду.

Як писав OBOZREVATEL:

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Особа
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Місце
Україна
Тег
Партія "Європейська солідарність"
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Golan Sim
Golan Sim
На самом деле всё наоборот - наглая позиция майдановского режима по отношению к венгерской общине в Закарпатье в вопросах национально-культурной политики породило ответную реакцию Венгрии к украинскому государству, которым руководили махровые нацисты. И если новый украинский президент и обновлённая рада не изменит действующую политику по отношению к национальным общинам в Украине, то последующие события будут иметь самый печальный исход для украинской государственности.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Во внутренние дела Украины, имеют право вмешиваться лишь хозяева, то бишь США, ну разумеется и те, кто даёт денюшку. А Угорщина денюшку давала???
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Поведение венгров жестоко взбесило мид нэзалэжной.
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