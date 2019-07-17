"Втручання в справи України!" На Закарпатті назрів новий скандал через Угорщину

На Закарпаття в розпал виборчої кампанії прибули делегації з Угорщини і голова угорського МЗС Петер Сійярто. В Україні цей крок розцінили як неприкрите втручання у внутрішні справи країни.

Таку позицію виклала віцепрем'єр-міністр України з питань євроінтеграції, кандидат у народні депутати від "Європейської солідарності" Іванна Климпуш-Цинцадзе на своїй сторінці у Facebook.

Україна і Угорщина "Телеканал 24"

"Це грубе порушення українського законодавства, яке прямо забороняє участь іноземців у передвиборчій агітації, зокрема в публічних заходах. Візит проходив, незважаючи на наполегливі рекомендації МЗС України утриматися від подібних кроків до завершення парламентських виборів", – обурилася вона.

Климпуш-Цинцадзе наголосила, що угорська влада продемонстрували зневагу до України як партнера, до її суверенітету і законів. Однак добрий сусід, яким Угорщина постійно називає себе на міжнародних майданчиках, так себе не поводить.

"Всі спроби України налагодити діалог, грунтуючись на взаєморозумінні та повазі, наштовхувалися фактично на мову ультиматумів. Ситуація на Закарпатті викликає велике занепокоєння. Як віцепрем'єр-міністр, якому дуже близький цей регіон, я постійно порушувала питання необхідності посилювати присутність України в регіоні. Мої візити на Закарпаття та відкритість викликали невдоволення у тих, хто хотів там просто закрити очі на проблему", – написала Климпуш-Цинцадзе.

Підсумовуючи, вона зазначила, що зараз ігнорування ситуації, що склалася, рівнозначне зраді національних інтересів. Віцепрем'єр пообіцяла, що у новій Верховній Раді докладе всіх зусиль, щоб Закарпаття залишалося в центрі уваги парламенту й уряду.

Як писав OBOZREVATEL:

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