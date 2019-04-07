Втручання України у вибори США: з'ясувався скандальний нюанс

Колишній військовий прокурор сил АТО Костянтин Кулик заявив, що він та інші високопоставлені співробітники правоохоронних органів від минулого року безуспішно намагаються отримати візи в посольстві США в Києві, щоб надати Вашингтону докази корупції американських чиновників в Україні.

Як пише The Hill, йдеться про докази правопорушень з боку американських демократів і їх союзників у Києві, починаючи з втручання на виборах у США в 2016 році та закінчуючи перешкодою для кримінальних розслідувань у справі.

При цьому Кулик вважає, що посол США Марі Йованович навмисно відмовляє йому у візі.

"Ми повинні були поділитися цією інформацією під час робочої поїздки в Сполучені Штати. Однак посол заблокував нам отримання візи. Вона явно не відмовляла в нашій візі, але й не давала її нам", – сказав Кулик.

За його словами, одним з основних напрямків розслідування були гроші, незаконно вивезені з України до Сполучених Штатів бізнесменами, дружніми до режиму Віктора Януковича. Вони "санкціонували платежі за лобістські зусилля, спрямовані на уряд США".

"Крім того, ці платежі були сформовані з коштів, придбаних під час операції з відмивання грошей. У нас є інформація про те, що в цих платежах брала участь американська компанія", – зазначив Кулик.

У свою чергу посадові особи Держдепартаменту відмовилися назвати причину відмови українським чиновникам у візах.

"Візові документи є конфіденційними відповідно до законодавства США, тому ми не можемо обговорювати деталі окремих візових випадків", – сказав представник департаменту.

У матеріалі наголошується, що якщо свідоцтва України визнають правдивими, це стане першим документально підтвердженим твердженням про те, що демократи отримували допомогу від іноземної держави в їх зусиллях допомогти Хіларі Клінтон перемогти на виборах у США 2016 року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народний депутат України Борислав Розенблат заявив, що глава Національного антикорупційного бюро Артем Ситник міг втручатися у виборчий процес президента США в 2016 році на користь кандидата Хілларі Клінтон.

Незабаром глава США Дональд Трамп перепостив у Twitter статтю, в якій йдеться про те, що НАБУ нібито допомагало штабу Хілларі Клінтон дискредитувати Пола Манафорта, який є колишнім главою виборчого штабу Трампа.

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