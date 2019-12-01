"Втратите низку областей": у Путіна пригрозили Україні розпадом

Голова Державної Думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що Україна може втратити низку областей.

В оточенні президента РФ Володимира Путіна стверджують, що Київ нібито "утискає права малих народів".

"Націоналізм, утиски малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, що проживають на території країни", – сказав Володін, якого цитує прес-служба Держдуми РФ.

Спікер россійскорго парламенту підкреслив, що в Україні закон про державну мову в освітніх закладах нібито порушує права росіян, угорців і поляків. За його словами, "36% громадян України вважають російську мову рідною".

В'ячеслав Володін duma.gov.ru

Також Володін засудив поведінку української делегації в ООН під час виступу депутата Держдуми від анексованого Криму Руслана Бальбека.

"Чергова демонстрація нетерпимості представників влади України до малих народів", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеведучий Юрій Кот, який втік до Росії, підтримав слова глави Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про розпад України і назвав їх "братнім попередженням".

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