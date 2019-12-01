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1 грудня • оновлено в 22:17
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"Втратите низку областей": у Путіна пригрозили Україні розпадом

38.3т
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Голова Державної Думи Росії В'ячеслав Володін заявив, що Україна може втратити низку областей.

В оточенні президента РФ Володимира Путіна стверджують, що Київ нібито "утискає права малих народів".

"Націоналізм, утиски малих народів може призвести до виходу зі складу України низки областей. Це потрібно розуміти владі України і не допускати порушення прав і свобод етнічних груп, що проживають на території країни", – сказав Володін, якого цитує прес-служба Держдуми РФ.

Спікер россійскорго парламенту підкреслив, що в Україні закон про державну мову в освітніх закладах нібито порушує права росіян, угорців і поляків. За його словами, "36% громадян України вважають російську мову рідною".

В'ячеслав Володін

В'ячеслав Володін

duma.gov.ru

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Також Володін засудив поведінку української делегації в ООН під час виступу депутата Держдуми від анексованого Криму Руслана Бальбека.

"Чергова демонстрація нетерпимості представників влади України до малих народів", – заявив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український телеведучий Юрій Кот, який втік до Росії, підтримав слова глави Держдуми РФ В'ячеслава Володіна про розпад України і назвав їх "братнім попередженням".

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Теми
Російсько-український конфлікт Сепаратизм в Україні
Особа
В`ячеслав Володін
Місце
Росія Москва
Тег
Державна Дума Росії
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Червоний Данило
Червоний Данило
придется прессовать малые, русские народы в Украине, так же как малые народы прессуют на россии. другого выбора нет! все будем делать по тихому! палкой по горбу в камеру! на основании закона. А что вы хотели! малые народы прав в огромном гос-ве не имеют! им нужно или принять законы страны ил и выехать в ту страну, где им по душе будет житься. Например на россию./
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Кошевий Іван
Кошевий Іван
В РФ не один человек не получает образование ПОЛНОСТЬЮ на родном языке,он бы просто не влился бы в российское общество.То есть если человек будет полность татароязычным,то дальше Татарстана он не выедет и то,даже там русских уже больше чем татар.То есть венгры Украины обречены на существование в своём анклаве,а это не допустимо для государства.
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Кошевий Іван, а с какого болта вопрос выживания забавного балакания бурундуков Элвина, которое вы называете мовой, должен решаться путем административного ограничения использования других языков страны, главным образом, русского. Кстати, Украина -страна гастеров, поэтому образование надо давать на языке будущих работодателей, т.е. в основном на русском и польском. Это повысит конкурентоспособность х...хлов на рынках труда России и Европы по сравнению с азиатами.
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Gorobec Sana
Gorobec Sana
Це він переймається долею малих народів в Україні? Дебіл повний. Хай би в своїй рашці глянув як ставляться до малих та невеликих народностей. Хіба вони там розвиваються.?. Вони зникають з великою швидкістю. Бо суцільна гегемонія "русскага міра і язика".
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Gorobec Sana, мы экономически и в военном плане сильней, поэтому можем себе позволить вмешиваться в ваши дела. А ваш удел жаловаться на голодоморы и агрессию весьмирсваму.
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