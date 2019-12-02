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2 грудня • оновлено в 22:13
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"Втрачаємо найкращих": Зеленський відреагував на загибель Героїв на Донбасі

3.7т
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Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель офіцерів спецпідрозділу СБУ "Альфа" на Донбасі.

Пост зі словами співчуття з'явився на його сторінці у Facebook. Крім того, глава держави знову нагадав про необхідність досягнення миру для того, щоб українські Герої більше не гинули.

"Два загиблі військовослужбовці... Вічна пам'ять Героям. Співчуття сім'ям і близьким. Втрачаємо найкращих. Ми обов'язково доб'ємося припинення вогню. Це припинення дитячих сліз, материнського болю і втрат наших побратимів", – написав Зеленський.

Українців розлютила позиція глави держави, і вони побачили в ній меседж про капітуляцію. У зв'язку з цим в мережі Зеленського піддали гострій критиці.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Міла Озеровська Міла Озеровська
Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Служба безпеки України
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De Paco Viro
De Paco Viro
Соболезнуем, сочувствуем, скорбим и т.д. Как легко произносить эти слова сидя сытым в теплом, уютном кабинете или с высоких трибун вдали от окопов. Гибнут люди... Чужих не жалко - пожалейте своих. Хочется пострелять - идите в ВРУ (как в сериале), потом наберете новых идиотов и палите по ним сколько влезет. Людей оставьте в покое, верните им право на жизнь, будущее, не сиротите новых детей.
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Kobyakov Sergey
Kobyakov Sergey
Земля стекловатой "воинам" всру!!!!
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