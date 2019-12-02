"Втрачаємо найкращих": Зеленський відреагував на загибель Героїв на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський відреагував на загибель офіцерів спецпідрозділу СБУ "Альфа" на Донбасі.

Пост зі словами співчуття з'явився на його сторінці у Facebook. Крім того, глава держави знову нагадав про необхідність досягнення миру для того, щоб українські Герої більше не гинули.

"Два загиблі військовослужбовці... Вічна пам'ять Героям. Співчуття сім'ям і близьким. Втрачаємо найкращих. Ми обов'язково доб'ємося припинення вогню. Це припинення дитячих сліз, материнського болю і втрат наших побратимів", – написав Зеленський.

Українців розлютила позиція глави держави, і вони побачили в ній меседж про капітуляцію. У зв'язку з цим в мережі Зеленського піддали гострій критиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

про загибель офіцерів "Альфи" стало відомо 1 грудня. Це трапилося під час спроби російських диверсантів прорватися в тил позицій українських військових.

Українські захисники запобігли цьому, але під час виконання бойового завдання підірвалися на невідомих вибухових пристроях.

Нагадаємо, раніше Зеленського піддали гострій критиці в мережі через публічну суперечку з лідеркою партії "Батьківщина" Юлією Тимошенко і абсолютне ігнорування новини про смерть командира 128 гірничо-штурмової бригади ЗСУ Євгена Коростельова.

Після скандалу на сайті президента України з'явився указ про посмертне нагородження Коростельова орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.

Однак незабаром в суспільстві знову здійнялася хвиля обурення. Адже приїхавши до Станиці Луганської, Зеленський висловив співчуття у зв'язку із загибеллю Коростельова досить сухо і всього за пів хвилини. Наприкінці промови він посміхнувся, що вкрай розлютило українців.

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