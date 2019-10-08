Втечуть до Росії: у ''Слузі народу'' запевнили, що амністії бойовиків не буде

У фракції "Слуга народу" вважають, що після відновлення контролю за Донбасом бойовики і найманці поїдуть до Росії, тому амністувати їх не доведеться.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів заступник голови "СН" Дмитро Соломчук. За його словами, монобільшості не цікаві нинішні законопроєкти про амністію від "Опозиційного блоку" і "Опозиційною платформи — За життя", та й у фракції "Слуги" не мають наміру прощати бойовиків.

"Думаю, що коли ми повернемо Донбас, ці бойовики всі швидко втечуть до РФ і нехай там думають, що з ними робити", — підкреслив народний депутат.

Проросійські бойовики

Також, за його словами, нині у фракції обговорюють важливі тем, пов'язані з Донбасом, але конкретних рішень поки немає.

"Все обговорюється на рівні керівництва, але такі новини краще повідомляти, коли буде опрацьована модель. Щоб щось вийшло, потрібно пропрацювати. Це як із обміном полоненими, іноді потрібна тиша", — сказав Соломчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах у Мінську.

Активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності в Києві проти підписання документа. До столиці приєдналися й інші міста.

Президент України Володимир Зеленський виступив із екстреною заявою про ситуацію на Донбасі та "формулу".

З'ясувалося, що Україна не підписувала "плану Штайнмаєра" щодо Донбасу. Представник країни в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про погодження "формули".

У мережі було офіційно опубліковано лист, який підписав Кучма 1 жовтня.

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