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8 жовтня • оновлено в 13:27
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Втечуть до Росії: у ''Слузі народу'' запевнили, що амністії бойовиків не буде

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У фракції "Слуга народу" вважають, що після відновлення контролю за Донбасом бойовики і найманці поїдуть до Росії, тому амністувати їх не доведеться.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів заступник голови "СН" Дмитро Соломчук. За його словами, монобільшості не цікаві нинішні законопроєкти про амністію від "Опозиційного блоку" і "Опозиційною платформи — За життя", та й у фракції "Слуги" не мають наміру прощати бойовиків.

"Думаю, що коли ми повернемо Донбас, ці бойовики всі швидко втечуть до РФ і нехай там думають, що з ними робити", — підкреслив народний депутат.

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Проросійські бойовики

Проросійські бойовики

Також, за його словами, нині у фракції обговорюють важливі тем, пов'язані з Донбасом, але конкретних рішень поки немає.

"Все обговорюється на рівні керівництва, але такі новини краще повідомляти, коли буде опрацьована модель. Щоб щось вийшло, потрібно пропрацювати. Це як із обміном полоненими, іноді потрібна тиша", — сказав Соломчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
бойовики Донбас Росія - країна-агресор
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
и с чего это местные убегут из своего дома? На каком основании, им легче вместе с родным домом и землей убежать из Украины
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Значит война будет продолжаться. Наверно чубатым это нравится.
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
Прокапало Ігор, но вот в чем подвох, ласты то у вас клеем смазаны.
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Гусенцова Галина, пока вы расты не склеите, суки!
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Все так и будет. Но не прямо завтра. Как только рашка слегка ослабнет, вся вооруженная колорадская сволочь покинет Донбасс и переберется в рассею. Вангую. Это будет черед год-олтора
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Гусенцова Галина, не жду, а деятельно приближаю этот день
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Гусенцова Галина, Не беда. Говна хватает!
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