Всупереч закону: ГПУ звільнила слідчих у справах вбивств на Майдані

З Генеральної прокуратури звільнили чотирьох слідчих управління спеціальних розслідувань, яке займається розслідуванням справ Майдану.

Про це у коментарі hromadske розповів начальник управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк.

Генеральна прокуратура України Дзеркало тижня

За його словами, Юрія Безщасного, Віталія Тарасюка, Андрія Дем’яненка та його заступника звільнили у зв’язку з тим, що вони написали заяву на атестації не того зразка, який затвердив генпрокурор Руслан Рябошапка. Також заяву іншого зразка написали і сам Горбатюк, і прокурор Олексій Донський. Двох останніх ГПУ не допустила до атестації.

Усі вони не погоджувалися зі зразком заяви, яку пропонували підписати в ГПУ, оскільки у ній, зокрема, йшлося про те, що підписант дає згоду на те, що під час ухвалення рішення про атестацію комісія може брати до уваги будь-яку інформацію від фізичних або юридичних осіб без необхідності її перевіряти.

"Погоджуюся з тим, що під час проведення співбесіди й затвердження рішення кадровою комісією може братися до уваги інформація, отримана від фізичних та юридичних осіб (в тому числі анонімно), яка не підлягає додатковому офіційному підтвердженню", — йдеться у заяві, яку пропонувала підписати ГПУ.

За процедурою, заява відповідного зразка є обов’язковою для подальшої атестації та переведення в Офіс генпрокурора, який маюсь створити після реформування Генпрокуратури.

Горбатюк наголосив, що текст заяви затвердженого зразка грубо порушує законодавство та Конституцію.

"Це взагалі не пов’язано з виявленням доброчесності або недоброчесності. Ця реформа схожа на механізм для звільнення тих, хто незручний системі", — зазначив начальник спецуправління.

У законі передбачено, що у випадку, якщо не було подано заяви про атестацію затвердженого зразка, можливе звільнення прокурора. Однак у випадку зі слідчими неподання заяви не може бути підставою для їхнього звільнення.

"Для слідчих записано, що якщо вони хочуть перейти до Офісу генпрокурора, необхідно подати заяву встановленого зразка, але не написано, що у разі неподання слідчого може бути звільнено. Однак чотирьох слідчих просто звільнили, стверджуючи, що вони прирівнюються до прокурорів, оскільки вони були керівниками слідчих відділів", — пояснив Горбатюк.

"Таке незаконне звільнення слідчих містить ознаки злочинного втручання в їх діяльність", — підсумував він.

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