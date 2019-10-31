Йенс Столтенберг приехал в Киев и выступил в парламенте, где заявил: "Дорога Украине в НАТО открыта, лишь нужно выполнить необходимые условия".

Условия эти тяжелые – они и экономические – нужно реформировать экономику, и военные – нужно приблизить стандарты украинской армии к стандартам НАТО. Но нет сомнения, что все это будет выполнено, точно так же, как были выполнены многочисленные условия по выдаче Украине безвиза.

При этом главный катализатор для вступления Украины в НАТО отнюдь не Зеленский или Столтенберг.

Главный катализатор – Владимир Путин.

Именно агрессивные безумные действия Путина против своего ближайшего соседа и ведут Украину в НАТО, за что сейчас, уже не при Порошенко, а при Зеленском, выступает более 60% украинцев.

Можно восхититься российским президентом - ему пришлось пройти огромный путь и проделать огромную деструктивную работу, чтобы Украинцы окончательно захотели в НАТО. Отобрать Крым было непростой задачей. Сейчас Крым так и не встал на ноги, он под санкциями, которые никогда не будут сняты. Но Путина это не остановило. С Донбассом была проделана еще большая работа, уже с жертвами собственных военнослужащих.

Но главное усилие Путин потратил, конечно, на то, чтобы Россию её ближайший сосед стал считать врагом. Сегодня Киркоров может петь любые песни, российские сериалы могут бить рекорды рейтингов, но в сухом остатке, в глазах украинских граждан, Россия не может смыть печать агрессора, отобравшего семь процентов территории Украины, и убившего более 13 тысяч её граждан. Про сбитый малазийский лайнер я уже не говорю.

Постепенно уходит из жизни старое поколение, для которого Киркоров, сериалы, Малахов и КВН были ежедневной "духовной" пищей. За пять лет войны выросло новое поколение, которое знает лишь одно – Россия это враг. Скоро это поколение придет к власти, и уже ничто не заставит его согласиться со сладкой песней Путина о том, что мы "один народ".

Титанический труд Владимира Путина по уничтожению действительно вековой дружбы между украинским и российским народами принесло свои плоды – бытовой российский контекст в жизни украинцев растворился, а в политическом контексте этого нового поколения есть лишь одна идея,

- нужно от России бежать подальше. Неизвестно, удастся ли вернуть утраченные территории, но есть четкое понимание, что с ними или без них нужна какая-то сила, против которой российская армия, вторая в мире, не более чем жалкий набор старого оружия, мультиков Путина и бурятов. Есть одна такая сила – это НАТО.

Новини России не обойтись без НАТО

Путь в НАТО будет долгим и трудным, тем более в Украине – стране, в которой вертикаль власти весьма призрачна. Здесь каждый гетьман и любая власть лишена сакральности. Но точно так же, как Украине удалось получить безвиз, вернуть свою национальную церковь и национальный язык, точно так же общество неизбежно сплотится для вступления в НАТО.

Без собственной церкви можно как-то прожить, как до этого жили, можно говорить и по- украински и по-русски, но нельзя не вступить в НАТО, ибо это вопрос физического выживания нации.

Итак, с одной стороны, Путин, который хочет смерти независимой Украины, а с другой стороны Столтенберг, который, выступая в украинском парламенте, произносит: "Мы разделяем одни и те же ценности, любовь к свободе и демократии, уважение к правам человека и верховенства права". Он с трибуны цитирует Шевченко: "Страшно быть в кандалах и умирать в неволе. А еще хуже – спать, спать и спать на воле".

"Вы не спите. Вы стоите за свое будущее, а НАТО стоит вместе с вами", – сказал Столтенберг.

Пока что, это только слова. Но всё начинается со слова.

А что до украинцев, то они давно доказали, что умеют переходить от слов к делу.

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