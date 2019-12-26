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26 грудня • оновлено в 14:05
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Вступ до НАТО: в Раді заявили, що Україна "застрягла"

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З 2008 року Україна ані на крок не наблизилася до вступу в НАТО, заявила народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Ми залишаємося у вихідній точці з квітня 2008 року, з Бухарестського саміту. Де нам сказали на наш ПДЧ, що ми колись будемо в НАТО... Так, ми змінюємося, проводимо реформи. Але політично ми ні на крок не наблизилися до НАТО", – наголосила Верещук в ефірі ObozTV.

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Нардепка скептично поставилася до заяв Росії про необхідність деескалації напруженості із НАТО.

"Ви ж чудово розумієте, що Москва маніпулює і грає словами. До речі, з боку НАТО теж лунають такі заклики. Макрон, навіть Расмуссен, Анджей Дуда кажуть, що треба покращувати відносини (з РФ. – Ред.)... А натомість усі посилюють свої позиції в оборонному секторі. Тому це не більше ніж слова", – зазначила вона.

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При цьому Верещук визнала, що РФ впливає на деякі країни НАТО, які "в тісній економічній співпраці з Росією бачать більший сенс, ніж у співпраці з Україною".

Втім, за її словами, це не стосується США.

"Америка – зовсім інший континент. Це особливі відносини. Надати чи не надати Україні зброю – в даному разі на Росію ніхто не звертатиме уваги", – констатувала депутатка і нагадала, що США вже заклали до бюджету $300 млн на виділення військової допомоги Україні.

На саміті НАТО 3-4 грудня у Великобританії

На саміті НАТО 3-4 грудня у Великобританії

nato.int

Як писав OBOZREVATEL, на останньому саміті НАТО, який відбувся на початку грудня 2019 року у Лондоні, Північноатлантичний альянс визнав дії Росії однією з головних загроз для НАТО.

Також під час саміту генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Україна і Грузія обов'язково стануть членами НАТО – це тільки питання часу.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особа
Ірина Верещук
Місце
Україна
Теги
НАТО Росія - країна-агресор
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Главное что разграбили страну и развязали г р а ж д а н с к у ю в о й н у) НАТО это оценило
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
никогда Украине не бывать в НАТО, мы не позволим стоять войскам на на русских землях, в русских городах... нам легче уничтожить государство Украина, как говорил великий русский писатель НВГоголь: "Я тебя породил, я тебя и убью"...
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Готик Анна
Готик Анна
Украине надо четко понимать, что усиливать оборонный комплекс не просто надо, а крайне НЕОБХОДИМО! И армию нашу надо любить и лелеять.А не крыть последними словами.За спинами военных наша с вами жизнь!!А НАТО не уйдет от нас....Европа тоже за нашей спиной, и они это хорошо понимают.
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