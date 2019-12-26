Вступ до НАТО: в Раді заявили, що Україна "застрягла"

З 2008 року Україна ані на крок не наблизилася до вступу в НАТО, заявила народна депутатка України від фракції "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Ми залишаємося у вихідній точці з квітня 2008 року, з Бухарестського саміту. Де нам сказали на наш ПДЧ, що ми колись будемо в НАТО... Так, ми змінюємося, проводимо реформи. Але політично ми ні на крок не наблизилися до НАТО", – наголосила Верещук в ефірі ObozTV.

Нардепка скептично поставилася до заяв Росії про необхідність деескалації напруженості із НАТО.

"Ви ж чудово розумієте, що Москва маніпулює і грає словами. До речі, з боку НАТО теж лунають такі заклики. Макрон, навіть Расмуссен, Анджей Дуда кажуть, що треба покращувати відносини (з РФ. – Ред.)... А натомість усі посилюють свої позиції в оборонному секторі. Тому це не більше ніж слова", – зазначила вона.

При цьому Верещук визнала, що РФ впливає на деякі країни НАТО, які "в тісній економічній співпраці з Росією бачать більший сенс, ніж у співпраці з Україною".

Втім, за її словами, це не стосується США.

"Америка – зовсім інший континент. Це особливі відносини. Надати чи не надати Україні зброю – в даному разі на Росію ніхто не звертатиме уваги", – констатувала депутатка і нагадала, що США вже заклали до бюджету $300 млн на виділення військової допомоги Україні.

На саміті НАТО 3-4 грудня у Великобританії nato.int

Як писав OBOZREVATEL, на останньому саміті НАТО, який відбувся на початку грудня 2019 року у Лондоні, Північноатлантичний альянс визнав дії Росії однією з головних загроз для НАТО.

Також під час саміту генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг запевнив, що Україна і Грузія обов'язково стануть членами НАТО – це тільки питання часу.

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