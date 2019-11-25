В рамках подготовки к "нормандскому саммиту" президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России. На ней присутствовал глава администрации, спикер Госдумы, секретарь Совбеза, министр обороны, глава ФСБ и директор СВР.

Украина для России сегодня важнейшая страна. Очевидно, что Россия является участником агрессивной войны против Украины. Она оккупировала значительную часть украинской территории.

О том, что Украина важна для России, можно судить хотя бы по присутствию украинской проблематики на российском телевидении. Она занимает доминирующее большинство политических ток-шоу и значительную часть новостей.

Поэтому говорить о том, что Россия в войне не участвует, занимает позицию наблюдателя – неправильно. Это не так по факту. Она делает вид, что не участвует, делает вид, что она наблюдатель, но по факту Россия, по сути дела, единственный участник украинской войны. Это первое.

Второе. Сейчас и Путин, и Зеленский – в большей степени Зеленский – оказались в довольно сложном положении. Потому что сегодня и наблюдателям, и участникам предстоящих переговоров очевидно, что эта встреча в нормандском формате фактически обречена на то, что эта гора родит мышь.

Нет никаких сомнений в том, что любое решения вопроса, хоть какое-то настоящее политическое урегулирование, невозможно. Потому что требования украинской стороны отдать под контроль границу абсолютно нереализуемы с российской стороны. Понятно, что Путин никакую границу украинцам не отдаст. Украина восстановит контроль за своей собственной границей только после того как Путин исчезнет из Кремля.

Что касается декларируемой надежды некоторых бойцов информационного фронта Путина, что Зеленский будет вынужден сдать Украину, фактически провести выборы при нынешней ситуации на территории "ДНР" и "ЛНР", то это просто означает интегрирование бандитов в украинскую политику. Даже если Зеленский захочет сделать такую глупость, ему этого не позволит украинское общество.

Новини Соратник Горбачева спрогнозировал итог нормандской встречи

Поэтому встреча обречена на абсолютный тупик. Реперной точкой будут выборы.

Нормандская встреча обречена на абсолютный тупик

И это собрание, которое было у Путина, принимало решение: есть ли смысл встречаться Путину с Зеленским. Принято решение: нет смысла.

Несмотря на то, что Путин более опытный переговорщик, чем Зеленский, любая личная встреча даст плюсы Зеленскому, вне всякого сомнения. Потому что Зеленский получит возможность просто пиариться на Путине. У Путина совершенно проигрышная позиция.

Зеленский будет говорить: вы у нас украли Крым, вы ведете войну. Он будет изображать из себя того самого мальчика, который говорил, что "король голый". И что на это отвечать? "Нет, мы ничего не крали"? Опять продолжать всю ту туфту, которую мы постоянно слышим по телевизору.

Конечно, Путин славится своими неожиданными ударами исподтишка. В последний момент он может согласиться на такую встречу тет-а-тет. Но я думаю, что это всё не в его интересах.

Это всё вообще провальная история. Она не кончится ничем, потому что точка компромисса в этой ситуации отсутствует. Единственно возможный вариант, на который тоже никто не пойдет – это приднестровский, то есть замораживание конфликта. На этот вариант не имеет возможности пойти ни команда Зеленского, потому что это будет означать сдачу позиций и, возможно, досрочную отставку Зеленского, ни Россия, потому что там интересы совершенно другие.

Ритуальные танцы. Это всё, что сейчас происходит.

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