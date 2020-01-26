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26 січня • оновлено в 13:20
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"Встановлено контакт": у Путіна заявили про прогрес із Зеленським

1.4т
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Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що між главою РФ і українським лідером Володимиром Зеленським встановлено "ефективний робочий контакт".

Відповідна заява прозвучала 25 січня в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" на одному з пропагандистських каналів.

"Між двома президентами, власне, вже встановлено робочий контакт, досить ефективний, як показали останні події", – зазначив Пєсков.

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У Путіна заявили про "ефективний контакт" із Зеленським

У Путіна заявили про "ефективний контакт" із Зеленським

tvc.ru

"Сам по собі контакт не є чимось незвичайним, нічим сенсаційним, це такий робочий, скрупульозний робочий процес", – додав він.

Пєсков також повідомив, що можливість зустрічі Путіна і Зеленського "вентилювалася", але в рамках багатостороннього заходу "окрему зустріч просто фізично, на жаль, організувати неможливо".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Переговори Зеленського та Путіна
Особи
Володимир Зеленський Володимир Путін Дмитро Пєсков
Місце
Росія
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