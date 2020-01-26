"Встановлено контакт": у Путіна заявили про прогрес із Зеленським

Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що між главою РФ і українським лідером Володимиром Зеленським встановлено "ефективний робочий контакт".

Відповідна заява прозвучала 25 січня в ефірі програми "Москва. Кремль. Путін" на одному з пропагандистських каналів.

"Між двома президентами, власне, вже встановлено робочий контакт, досить ефективний, як показали останні події", – зазначив Пєсков.

У Путіна заявили про "ефективний контакт" із Зеленським tvc.ru

"Сам по собі контакт не є чимось незвичайним, нічим сенсаційним, це такий робочий, скрупульозний робочий процес", – додав він.

Пєсков також повідомив, що можливість зустрічі Путіна і Зеленського "вентилювалася", але в рамках багатостороннього заходу "окрему зустріч просто фізично, на жаль, організувати неможливо".

Як повідомляв OBOZREVATEL :

В Офісі президента відповіли, що у Володимира Зеленського в Ізраїлі не запланована офіційна зустріч з главою РФ Володимиром Путіним.

У Кремлі заявили, що їм надійшов запит від Києва про проведення зустрічі двох лідерів.

Пєсков заявив що зустріч не відбулася через відсутність Зеленського на форумі Голокосту. За словами прессекретаря, переговори можуть призначити в будь-яку хвилину.

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