Всього $63 тисячі: "слуга народу" на засіданні Ради вибирав елітну машину

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Кабанов під час засідань Верховної Ради вибирав собі елітний автомобіль Jaguar F-Pace престиж-комплектації, вартість якого становить 63 тисячі доларів.

Він домовлявся про розстрочення на автомобіль кілька днів. Листування вдалося зняти журналісту, передає ТК Media.

Про те, чи купувати автомобіль, Кабанов радився зі своєю дружиною.

"Може купимо Ягуар F-pace? 63 К, в наявності шоколадний з білим салоном. Вистачить на перший внесок з нульовим кредитом", – написав нардеп.

Кабанов купував у Раді машину Facebook Олександра Кабанова

У відповідь дружина прислала йому посилання на автомобіль.

"Це спортивна. А там престиж-комплектація. Пневмопідйомника немає тільки, все інше є", – відповів нардеп на посилання.

В цей час він зв'язався з контактом "Берд Страхова". У виданні відзначили, що протягом двох пленарних тижнів Кабанов заходив на сайти продажу автомобілів і дивився ціни на авто.

Щоб отримати розстрочку, нардеп повинен був надати довідку про доходи, але через затримки в ВР Кабанов зірвався на своїй помічниці Ганні Троїцькій. У листуванні з дружиною він назвав помічницю "тупою ледачою с*кою".

Контакт "Берд Страхова" запропонував Кабанову підроблену довідку. Через тиждень нардепу відзвітували про позитивне рішення щодо розстрочення.

"Берд Страхова": Сьогодні буде по тобі інфа, все на контролі.

Депутат Кабанов: Що за інфа? Припиніть погрожувати народному депутату!

"Берд Страхова": Бл*. Справа на комітеті. Сьогодні скажуть результат.

Депутат Кабанов: А який вони скажуть?

"Берд Страхова": Позитивний.

Кабанов купував у Раді машину ТК Media

Кабанов купував у Раді машину ТК Media

Кабанов купував у Раді машину ТК Media

Депутат Кабанов: Божественно! А то Яна з ранку вже на тестовій розсікає, чманіє, небезпечно її розчаровувати.

У цей час дружина Кабанова написала йому повідомлення, сказавши, що машина – "вогонь".

Нардеп же доручив їй забронювати авто, пообіцявши "завезти бабло" – 30% від загальної суми.

Кабанов купував у Раді машину ТК Media

Кабанов купував у Раді машину ТК Media

Кабанов купував у Раді машину ТК Media

Кабанов купував у Раді машину ТК Media

Кабанов купував у Раді машину ТК Media

Кабанов купував у Раді машину ТК Media

Кабанов купував у Раді машину ТК Media

Кабанов купував у Раді машину ТК Media

Кабанов купував у Раді машину ТК Media

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували листування народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова з прокурором із Запоріжжя, з яким він нібито активно "вирішував" справи.

Також Кабанов назвав міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецького "розумної з * кой" в особистому листуванні.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал