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21 грудня • оновлено в 10:53
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Всього $63 тисячі: "слуга народу" на засіданні Ради вибирав елітну машину

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Нардеп від "Слуги народу" Олександр Кабанов під час засідань Верховної Ради вибирав собі елітний автомобіль Jaguar F-Pace престиж-комплектації, вартість якого становить 63 тисячі доларів.

Він домовлявся про розстрочення на автомобіль кілька днів. Листування вдалося зняти журналісту, передає ТК Media.

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Про те, чи купувати автомобіль, Кабанов радився зі своєю дружиною.

"Може купимо Ягуар F-pace? 63 К, в наявності шоколадний з білим салоном. Вистачить на перший внесок з нульовим кредитом", – написав нардеп.

Кабанов купував у Раді машину

Кабанов купував у Раді машину

Facebook Олександра Кабанова

У відповідь дружина прислала йому посилання на автомобіль.

"Це спортивна. А там престиж-комплектація. Пневмопідйомника немає тільки, все інше є", – відповів нардеп на посилання.

В цей час він зв'язався з контактом "Берд Страхова". У виданні відзначили, що протягом двох пленарних тижнів Кабанов заходив на сайти продажу автомобілів і дивився ціни на авто.

Щоб отримати розстрочку, нардеп повинен був надати довідку про доходи, але через затримки в ВР Кабанов зірвався на своїй помічниці Ганні Троїцькій. У листуванні з дружиною він назвав помічницю "тупою ледачою с*кою".

Контакт "Берд Страхова" запропонував Кабанову підроблену довідку. Через тиждень нардепу відзвітували про позитивне рішення щодо розстрочення.

"Берд Страхова": Сьогодні буде по тобі інфа, все на контролі.

Депутат Кабанов: Що за інфа? Припиніть погрожувати народному депутату!

"Берд Страхова": Бл*. Справа на комітеті. Сьогодні скажуть результат.

Депутат Кабанов: А який вони скажуть?

"Берд Страхова": Позитивний.

Кабанов купував у Раді машину

Кабанов купував у Раді машину

ТК Media

Кабанов купував у Раді машину

Кабанов купував у Раді машину

ТК Media

Кабанов купував у Раді машину

Кабанов купував у Раді машину

ТК Media

Депутат Кабанов: Божественно! А то Яна з ранку вже на тестовій розсікає, чманіє, небезпечно її розчаровувати.

У цей час дружина Кабанова написала йому повідомлення, сказавши, що машина – "вогонь".

Нардеп же доручив їй забронювати авто, пообіцявши "завезти бабло" – 30% від загальної суми.

Кабанов купував у Раді машину

Кабанов купував у Раді машину

ТК Media

Кабанов купував у Раді машину

Кабанов купував у Раді машину

ТК Media

Кабанов купував у Раді машину

Кабанов купував у Раді машину

ТК Media

Кабанов купував у Раді машину

Кабанов купував у Раді машину

ТК Media

Кабанов купував у Раді машину

Кабанов купував у Раді машину

ТК Media

Кабанов купував у Раді машину

Кабанов купував у Раді машину

ТК Media

Кабанов купував у Раді машину

Кабанов купував у Раді машину

ТК Media

Кабанов купував у Раді машину

Кабанов купував у Раді машину

ТК Media

Кабанов купував у Раді машину

Кабанов купував у Раді машину

ТК Media

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували листування народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Кабанова з прокурором із Запоріжжя, з яким він нібито активно "вирішував" справи.

Також Кабанов назвав міністра охорони здоров'я Зоряну Скалецького "розумної з * кой" в особистому листуванні.

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Автор
Анатолій Запорожський
Місце
Україна Київ
Тег
Партія Слуга народу
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