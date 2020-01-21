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22 січня • оновлено в 02:47
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"Всім набридли": Пушков порівняв із собаками українських депутатів в ПАРЄ

1.2т
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Глава комітету Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков порівняв українську делегацію в ПАРЄ з собаками.

Так він відреагував на заяву глави делегації Верховної Ради Єлизавети Ясько про дипломатичну боротьбу проти РФ, вибухнувши хамською заявою в Twitter.

"Якщо депутати Ради, як каже Ясько, хочуть бути в ПАРЄ "трендсеттерами" (не плутати з сетерами і ретриверами), то їм не слід намагатися оскаржити повноваження делегації Росії. Запит нині в Раді Європі не той. "Політичні ротвейлери" всім набридли. В тренді – менше агресії", – написав Пушков.

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Пушков образив українських депутатів

Пушков образив українських депутатів

Як писав OBOZREVATEL, 16 січня Рада проголосувала за повернення делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Ясько заявила, що "ми їдемо до Страсбурга, щоб боротися за Україну".

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Єлізавета Ясько Олексій Пушков
Місце
Україна
Теги
Верховна Рада України ПАРЄ
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Федоров Федор
Федоров Федор
Это он ещё дипломатично выразился.
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