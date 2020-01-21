"Всім набридли": Пушков порівняв із собаками українських депутатів в ПАРЄ

Глава комітету Ради Федерації Росії з інформаційної політики Олексій Пушков порівняв українську делегацію в ПАРЄ з собаками.

Так він відреагував на заяву глави делегації Верховної Ради Єлизавети Ясько про дипломатичну боротьбу проти РФ, вибухнувши хамською заявою в Twitter.

"Якщо депутати Ради, як каже Ясько, хочуть бути в ПАРЄ "трендсеттерами" (не плутати з сетерами і ретриверами), то їм не слід намагатися оскаржити повноваження делегації Росії. Запит нині в Раді Європі не той. "Політичні ротвейлери" всім набридли. В тренді – менше агресії", – написав Пушков.

Пушков образив українських депутатів

Якщо депутати Ради, як каже Ясько, хочуть бути в ПАРЄ "трендсеттерами" (не плутати з сетерами і ретриверами), то їм не слід намагатися оскаржити повноваження делегації Росії. Запит нині в Раді Європі не той. "Політичні ротвейлери" всім набридли. У тренді - менше агресії. - Олексій Пушков (@Alexey_Pushkov) 21 січня 2020 р

Як писав OBOZREVATEL, 16 січня Рада проголосувала за повернення делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи. Ясько заявила, що "ми їдемо до Страсбурга, щоб боротися за Україну".

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