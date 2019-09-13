"Всіх на всіх": Пристайко зробив гучну заяву про обмін полоненими

Найближчим часом очікується новий масштабний обмін полоненими між Україною і Росією.

Про це заявив глава МЗС України Вадим Пристайко в ефірі одного з українських телеканалів в п'ятницю, 13 вересня. За його словами, робота над новим обміном ведеться цілодобово.

"І ця паралельна робота проходить щодо звільнення всіх на всіх. Це був завжди складний процес, тому що "всіх на всіх" передбачає, що ми знаємо списки, ми погоджуємося на ці списки..." - заявив міністр.

"Спеціальні групи людей працюють кожен божий день - і вночі, і вдень для того, щоб узгодити і зрушити з місця цей дуже складний, знову-таки, ментально несправедливий процес. Але ми плануємо звільнити найближчим часом наших хлопців", - сказав Пристайко.

Вадим Пристайко пресслужба ОПУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Росія 7 вересня провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

На території Росії і в окупованому Криму залишаються ще понад 110 полонених українців.

США, Європа, інші країни і міжнародні організації вкрай позитивно відреагували на обмін полоненими між Україною і РФ за схемою 35 на 35, припустивши, що це перший крок до миру.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!