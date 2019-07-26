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"Усі знають, чим це закінчиться!" Зеленський "вибухнув" через Кучму і Пінчука

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Глава держави Володимир Зеленський не зміг стримати емоцій після запитання про роль олігарха Віктора Пінчука в поверненні свого тестя і другого президента України Леоніда Кучми до Мінського процесу.

Коли журналіст програми "Схеми" Михайло Ткач поцікавився, на яких умовах Пінчук погодився допомагати президенту вмовити Кучму очолити українську делегацію у Мінську, Зеленський "вибухнув" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки):

– ​Чи просив Пінчук щось взамін за те, що він допомагав у перемовинах із Кучмою? Навіщо це Пінчуку? Він щось просив взамін? Його інтереси також у Росії.

– Всі знають, що ніхто у мене нічого не просить. Усі знають, чим це закінчиться.

– Тобто, Пінчук просто сидів поряд? І допомагав вмовляти Кучму?

– Так і є. Це правда.

– Які аргументи у нього були? Що це треба державі – і все.

– А які у нього можуть бути аргументи? Дякую, Михайле!

Зеленський також несподівано згадав, що саме робив 28 червня на території будинку відпочинку "Конча-Заспа" ДУС, де живе Кучма. На цій зустрічі, за словами журналістів, був присутній і Віктор Пінчук.

Зеленський

Зеленський "вибухнув" через Кучму і Пінчука

"Михайло, я зрозумів, про що ви. Це коли я сказав ДУСу, я хочу побачити всі підприємства, які в нас є. Хочу побачити на базі ДУСа, що з ними… До мене дійшов слух, що на різних землях, які належать державі, особисто керуються ДУСом – хтось там, скажімо так, якісь будиночки для себе зробив. Тому я хотів особисто перевірити. Знаєте, мені дають інформацію з приводу однієї чи іншої області, я читаю, вірю, але перевіряю. Тому мені надали інформацію – я поїхав перевіряти, що там є. Побачив", – запевнив президент України (лексику залишаємо без змін. – Ред.).

За словами Зеленського, в "Конча-Заспу" він приїжджав лише з сім'єю. Зустріч із Кучмою та Пінчуком він заперечив.

Володимир Зеленський і журналіст Михайло Ткач

Володимир Зеленський і журналіст Михайло Ткач

Скріншот

Нагадаємо: перед цією розмовою Зеленський назвав журналіста Ткача "хлопчиком", що викликало гучний скандал.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 3 червня Зеленський призначив Кучму представником України в тристоронній контактній групі на переговорах у Мінську щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

  • За інформацією журналістів, наприкінці травня другий президент України зі своїм зятем Віктором Пінчуком двічі таємно приїжджали в Адміністрацію Зеленського.

  • На початку червня це вперше прокоментували на Банковій. "Пінчук справді приїжджав до Адміністрації президента 31 травня. І приїжджав він із другим президентом України Леонідом Кучмою, який зустрічався з Володимиром Зеленським для того, щоб обговорити посаду, яка сьогодні була йому запропонована – очолити Тристоронню контактну групу та представляти Україну", – пояснила прессекретарка президента Юлія Мендель.

  • Згодом таємний візит олігарха прокоментував президент, озвучивши ту ж тезу: "Пан Пінчук приїжджав, і це був приїзд, пов’язаний із Леонідом Кучмою. Тому що я дуже просив Леоніда Даниловича, щоб він був головою тристоронньої групи ТГК у Мінську", – повторив Зеленський.

  • Журналісти "Схем" стверджують, що саме Пінчук вмовив тестя повернутися у Мінський процес, оскільки має бізнесові інтереси, які залежать від українсько-російських відносин. Кучма міг би в цьому йому допомогти. Олігарх володіє низкою телеканалів, банком, трубоколісною компанією Interpipe, міжнародною інвестиційно-консалтинговою групою компаній EastOne Group.

  • За словами аналітика Concorde Capital Олександра Паращія, йдеться передусім про трубоколісну компанію олігарха Interpipe: "Основна проблема Пінчука – це те, що він все ще перебуває фактично в процесі банкрутства. Тому що один із найбільших його активів – це компанія Interpipe – все ще не відновила платежі за своїми борговими забов’язаннями для більшості іноземних кредиторів". Із 2013 року компанія олігарха веде перемовини з кредиторами про реструктуризацію боргу в розмірі 1,25 мільярда доларів.

  • Аналітик пояснив важливість російського ринку для бізнесу Пінчука: "Росія, очевидно, була дуже важливим ринком для Пінчука у кінці нульових, коли Interpipe постачав значну частину продукції російським компаніям. На ринку коліс він у принципі свою частку зберіг. Росія купує десь приблизно до 50% його колісної продукції".

  • У листопаді 2018 року Пінчук потрапив під санкції Росії. Він опинився у списку осіб, щодо яких передбачене заморожування грошових вкладів, цінних паперів, майна та заборона на виведення капіталу за межі Росії. Водночас, розповідає аналітик, компанії Пінчука продовжують торгувати з цією країною. "Наскільки бачимо, той же продаж залізничних коліс продовжується. І досить непогано себе почувають колеса Пінчука на ринках СНД і Росії, тому що там є певний дефіцит. Трубна продукція також постачається. Тому можна сказати, що ті санкції, які були введені, не сильно зачепили саме бізнес Віктора Пінчука".

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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Вот и закончилось https://www.epravda.com.ua/news/2019/07/26/650013/
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