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5 березня • оновлено в 19:23
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Мирослав Гай
Мирослав Гай
Офіцер, волонтер, військовий журналіст Всі статті автора

Всі царі здохли, а Україна залишиться попри всі намагання нас нищити

6.1т

Поки Зеленський міняє уряд, та розповідає про мир в очах Путіна, хочу привести просту, сувору статистику.

За 4 дні березня поранення та контузії отримали, як мінімум, 19 українських військових, трьох вбито російськими окупаційними військами.

За чотири дні. Жодної реакції з боку Зеленського.

Війни ніби не існує в інформаційному полі.

Росія арештовує кримських татар у Криму, жодної реакції МЗС.

Міняють повністю уряд воюючої країни і при цьому новий прем'єр Шмигаль заявляє, що він збирається продовжувати лінію уряду Гончарука....

Це сіяння хаосу, яке рясно підтримується Російською Федерацією, що має продемонструвати Україну, як Фейл Стейт, Державу, яка не відбулася....

На тлі цього хаосу країну відверто грабують, ставлять під питання державні програми та міжнародне співробітництво, а отже і реформи та євроінтеграцію.

Єдиний справжній стратегічний беніфіціар всього цього - Кремль. Інші зароблять копійчину, що вистачить на все життя, Зеленський вже, напевно, заробив. Задовільнять свої амбіції, а Україна, розшматована та остаточно розграблена, залишиться на поталу ворогу.

Я не проти приватизації, ринку землі та урядових змін...

Але люди, які з благородними лозунгами взялися за державне управління - збрехали і нищать Україну.

Збрехали не тільки нам усім, українцям, але і усьому світові!

Янукович теж казав, що хоче Євроасоціацію, а в результаті спробував розвернути Україну в РФ.

Сьогодні Президент в Парламенті сказав, що Україна іде правильним курсом, навіть видавив з себе "Слава України", але жодним словом не згадав НАТО та Євросоюз, війну, Крим, окуповані території.

Не згадав, бо не написали...

Вектор розвитку країни змінився, але країна, як і війна, не може зупинитись, як солдат за командою "раз, два, стій. Кругом. Кроком руш назад в Росію", бо країна рухається по інерції в цивілізацію.

Безвіз, програми НАТО, мільярдні вкладання ЄС та США в реформи, нарешті, закладені Порошенком запобіжники в Конституцію про рух України в НАТО та ЄС, неможливо так просто відмінити.

Проте, іде шалена робота, щоб це зробити.

І головний шлях до виконання цих завдань з руйнації України - ХАОС - абсолютно військовий термін.

І ми бачимо розгортання контрольованого хаосу наживо.

Та всі гравці геть не розрахували фактору українського народу.

Нас можно розвести на державу та території, але потім починається визвольна боротьба, яка триває десятиліттями і закінчується руйнацією держави агрессора.

Всі царі здохли, Ленін, Гітлер та Сталін здохли, Путін здохне, а Україна залишиться із мовою та усім нашим культурним надбанням, попри всі намагання нас нищити.

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Автор
Мирослав Гай Мирослав Гай
Особи
Володимир Путін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Мирослава Гая
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Комментарии на сайте не модерированы
трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
А вот что о делах в л а п т е р о г о й немытой Р а с П е д е р а с т и и говорят нам сами местные р а с п е д е р а с т ы: "И первый их крупный успех – это вот эти поправки к Конституции. Они созданы не только в лучших традициях журнала «Крокодил», но при их оглашении не хватает вот этого закадрового хохота впокатушку, которым обычно отличаются все эти стендап-реплики. В частности, они так красиво то ли они смешили, то ли, действительно, они сели в лужу с государствообразующим языком и государствообразующим народом. Получилось в духе современного стендапа, потому что даже по самым кондовым патриотическим представлениям, если опираться на ту историю, которую патриоты сами любят, сами принимают, сами культивируют, то государствообразующим языком России необходимо признать французский и только. Именно он создал относительно современную модель государства и общественных отношений. И все общественные отношения выстраивались на нем, начиная с XVIII века, потому что большая часть генералов, дворян, чиновников, министров…бу-га-га-га-га-га-га...https://echo.msk.ru/programs/nevsredy/2598680-echo/
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трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
В Дымарский― Говорили по-французски. Но тогда государствообразующий народ – немцы, потому что все цари, императоры – все немцы были. А.Невзоров― Ну, это цари, императоры. Но вот что касается государствообразующего народа, то совсем получается смешно. Потому что им объявлен русский, но проблема заключается в том, что в разное время подавляющее большинство этого народа было представлено рабами, крепостными, людьми, которые как коровы, козы или чемоданы находились в собственности тех, кто русского языка преимущественно не знал и говорил по-французски.Заниматься созданием, образованием государства этому народу было элементарно некогда, потому что всё свободное время он тратил на изготовление обуви из древесной коры под называнием лапти, щеп и лучин и поклоны своим франкоязычным владельцам. И даже если кто-то и решал заняться государствообразованием, то этот процесс государствообразования мог быть быстро очень прерван, поскольку любого государствообразователя в любую минуту могли продать, заложить, выпороть на конюшне до смерти или угнать куда-нибудь в рекруты." бу-га-га-га-га-га-га...https://echo.msk.ru/programs/nevsredy/2598680-echo/
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трахающий вовку путина в рот
трахающий вовку путина в рот
"р а ш н я-тупиковая ветвь эволюции" Ч.Р.Дарвин "Происхождение видов" 1859г.
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