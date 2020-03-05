Поки Зеленський міняє уряд, та розповідає про мир в очах Путіна, хочу привести просту, сувору статистику.

За 4 дні березня поранення та контузії отримали, як мінімум, 19 українських військових, трьох вбито російськими окупаційними військами.

За чотири дні. Жодної реакції з боку Зеленського.

Війни ніби не існує в інформаційному полі.

Росія арештовує кримських татар у Криму, жодної реакції МЗС.

Міняють повністю уряд воюючої країни і при цьому новий прем'єр Шмигаль заявляє, що він збирається продовжувати лінію уряду Гончарука....

Це сіяння хаосу, яке рясно підтримується Російською Федерацією, що має продемонструвати Україну, як Фейл Стейт, Державу, яка не відбулася....

На тлі цього хаосу країну відверто грабують, ставлять під питання державні програми та міжнародне співробітництво, а отже і реформи та євроінтеграцію.

Єдиний справжній стратегічний беніфіціар всього цього - Кремль. Інші зароблять копійчину, що вистачить на все життя, Зеленський вже, напевно, заробив. Задовільнять свої амбіції, а Україна, розшматована та остаточно розграблена, залишиться на поталу ворогу.

Я не проти приватизації, ринку землі та урядових змін...

Але люди, які з благородними лозунгами взялися за державне управління - збрехали і нищать Україну.

Збрехали не тільки нам усім, українцям, але і усьому світові!

Янукович теж казав, що хоче Євроасоціацію, а в результаті спробував розвернути Україну в РФ.

Сьогодні Президент в Парламенті сказав, що Україна іде правильним курсом, навіть видавив з себе "Слава України", але жодним словом не згадав НАТО та Євросоюз, війну, Крим, окуповані території.

Не згадав, бо не написали...

Вектор розвитку країни змінився, але країна, як і війна, не може зупинитись, як солдат за командою "раз, два, стій. Кругом. Кроком руш назад в Росію", бо країна рухається по інерції в цивілізацію.

Безвіз, програми НАТО, мільярдні вкладання ЄС та США в реформи, нарешті, закладені Порошенком запобіжники в Конституцію про рух України в НАТО та ЄС, неможливо так просто відмінити.

Проте, іде шалена робота, щоб це зробити.

І головний шлях до виконання цих завдань з руйнації України - ХАОС - абсолютно військовий термін.

І ми бачимо розгортання контрольованого хаосу наживо.

Та всі гравці геть не розрахували фактору українського народу.

Нас можно розвести на державу та території, але потім починається визвольна боротьба, яка триває десятиліттями і закінчується руйнацією держави агрессора.

Всі царі здохли, Ленін, Гітлер та Сталін здохли, Путін здохне, а Україна залишиться із мовою та усім нашим культурним надбанням, попри всі намагання нас нищити.

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