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3 вересня • оновлено в 07:12
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/ Політика

"Все зіпсував Зеленський": Лукашенко поскаржився на президента України

5.8т Читати матеріал російською

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не може їздити на роботу на електромотоікле або ж велосипеді через главу України Володимира Зеленського.

Відповідну заяву Лукашенко зробив під час розмови зі школярами. Про це повідомляє Громадське. Президент Білорусі підкреслив, що він хотів би добиратися до роботи на одному з цих видів транспорту.

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"Але все зіпсував Зеленський. Президент України Володя Зеленський, коли його обрали, сказав: я буду на велосипеді їздити, і я відмовився від цієї ідеї, тому що відразу паралель проведуть, скажуть: Лукашенко почув від Володі Зеленського, що він на велосипеді їздить, і він поїхав. Тому я від цього відмовився", – зізнався Лукашенко.

Лукашенко поскаржився на Зеленського

Лукашенко поскаржився на Зеленського

24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, на самокат пересів і прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він прокотився на самокаті по Кабміну, записавши відеозвернення до школярів з нагоди 1 вересня.

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Особи
Олександр Лукашенко Володимир Зеленський
Місце
Білорусь
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Макарский Александр
Макарский Александр
Какие страны такие и президенты
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Mega Death
Mega Death
Володька на велике))) Кто-то в мире воспринимает этого клоуна серьезно. Мало того что он руководит одной из самых нищих стран, он ещё и комик)). О чем можно с таким договариваться?
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