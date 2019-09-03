"Все зіпсував Зеленський": Лукашенко поскаржився на президента України

Президент Білорусі Олександр Лукашенко не може їздити на роботу на електромотоікле або ж велосипеді через главу України Володимира Зеленського.

Відповідну заяву Лукашенко зробив під час розмови зі школярами. Про це повідомляє Громадське. Президент Білорусі підкреслив, що він хотів би добиратися до роботи на одному з цих видів транспорту.

"Але все зіпсував Зеленський. Президент України Володя Зеленський, коли його обрали, сказав: я буду на велосипеді їздити, і я відмовився від цієї ідеї, тому що відразу паралель проведуть, скажуть: Лукашенко почув від Володі Зеленського, що він на велосипеді їздить, і він поїхав. Тому я від цього відмовився", – зізнався Лукашенко.

Лукашенко поскаржився на Зеленського 24 канал

Як повідомляв OBOZREVATEL, на самокат пересів і прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він прокотився на самокаті по Кабміну, записавши відеозвернення до школярів з нагоди 1 вересня.

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