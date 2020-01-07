Все завдяки Голобородьку: соціологиня пояснила неймовірний рейтинг Зеленського

Рейтинги президента України Володимира Зеленського є високими через те, що він поводиться, як герой телесеріалу "Слуга народу" Василь Голобородько, якого і зіграв тоді ще майбутній глава держави.

Таку думку висловила директор Фонду "Демократичні ініціативи" Ірина Бекешкіна в інтерв'ю виданню "Сегодня". За її словами, хоч рівень підтримки Зеленського падає, але далеко не з такою швидкістю, як прогнозувалося.

"Тому що якихось серйозних рішень, які розділяють суспільство, ухвалено не було. Здачі позицій України в Парижі (Під час "нормандської зустрічі". – Ред.) не відбулося, але це ще може трапитися. Фактично рішення були відтерміновані на 4 місяці. Що буде на зустрічі "нормандське четвірки" в Берліні, ми не знаємо", – розповіла вона.

Соціологиня пояснила неймовірний рейтинг Зеленського

Бекешкіна зазначила, що у будь-якому випадку незадоволені люди будуть. Вона додала, що водночас Зеленському як президенту і політику українське суспільство довіряє дуже сильно, як нікому іншому за всі роки незалежності.

"Поки Зеленський часто поводиться, як Голобородько, наказує, щоб знизили ціни на бензин, тарифи. І навіть якщо цього не трапиться, люди будуть думати, що цар хороший, а бояри погані, не виконують те, що вимагає цар", – підкреслила фахівчиня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бекешкіна розповіла, що Зеленський переміг на виборах президента України з рекордними 73,22% голосів виборців завдяки своїй невизначеності. В українському суспільстві існував попит саме на такого лідера.

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