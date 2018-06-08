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Кирило Сазонов
Кирило Сазонов
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Все средства хороши: Кремль будет бороться за Украину

3.2тЧитати новину російською

Если у машины с буквой "У" включились дворники, значит, она сейчас будет поворачивать. Если Путин заявляет, что относится к Украине как к братской стране и считает украинцев и русских практически одним народом – значит в покое нас не оставят. Во всяком случае – не в ближайшей перспективе. Вообще во время своего общения с народом российский президент наговорил много ерунды вообще и про Украину в частности. Но прозвучали отдельные моменты, которые позволяют увидеть общую перспективу. И ответ – какая у Кремля стратегия по Донбассу ответ очень простой и единственный…

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Ее нет. Стратегии по оккупированным на Востоке территориям у Кремля нет от слова "совсем", но вовсе не от растерянности. Стратегия по Донбассу Путину просто не нужна. Как не нужен и сам Донбасс под оккупацией. В противном случае его давно уже прилепили бы к соответствующему федеральному округу и раздавали паспорта с изображением птички, умеющей смотреть сразу в разные стороны, потому что смотреть вперед – страшно. У Кремля есть общая стратегия по Украине. Потому что нужна им именно Украина, а Донбасс рассматривают исключительно в качестве одного из инструментов. И вовсе даже не главного.

Кроме традиционного бреда в стиле мэма "мышебратья" и "адиннарот" Путин выдал еще пару полезных для понимания текущей ситуации моментов. Итак: "Нынешние украинские власти, особенно в этой ситуации, не в состоянии решить проблему этих территорий - ЛНР и ДНР". Ключевое тут – нынешние власти проблему решить не могут, значит нужны другие. А перед этим Путин как раз говорил про выборы в Украине, привычно путая "в" и "на". И поскольку все понимают, что в Украине нет никаких проблем с "ЛНР" и "ДНР", а есть российская агрессия и война – умному достаточно. Фактически он обещает, что будет воевать с нами до тех пор, пока мы не поменяем власть на нужную Кремлю. Каким образом? О, тут уже не стратегия, а тактика. В принципе, не слишком хитрая, как все комбинации Москвы.

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Донести до украинских избирателей простой тезис "Нелояльная Кремлю власть – продолжение войны" один из основных тезисов. Который активно озвучивают "нужные" депутаты, внепарламентские политики, политологи, эксперты, представители общественных организаций, фондов и, естественно, лояльные СМИ. Объединяет этих разных людей и структуры финансирование и схожесть тезисов. Их же активно используют для дискредитации принципиальных противников сдачи Кремлю украинской независимости, объединяя под общим брендом "Партия войны". Известных убежденных проукраинских политиков не так уж и много, можно прицельно работать по каждому. Были бы бюджеты.

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Этим пропаганда не ограничивается. Акцент на экономических проблемах, манипуляции, непрерывный поток депрессивных новостей про тотальное "зубожиння", "самую нищую и коррумпированную страну" и так далее. Вы постоянно слышите это из телевизора, радиоприемника, скоро об этом заговорят, наверное, утюги и мультиварки. Главное – посеять разочарование и заставить опустить руки. Смириться. Ну а потом разок поднять руки и сдаться. Все просто, как мычание. Только дальше будет хуже, а вырваться обойдется гораздо дороже.

Возможно Кремлю просто повезет, и он сможет уже через год получить хотя бы лояльного президента. Дальше будет гораздо проще. А может и нет – не так страшно, времени хватает. Ключевой вопрос – Верховная Рада. Понятно, что сделать ее пророссийской очень сложно, но именно более лояльной – легче. И желательно с максимальным количеством маленьких фракций – им сложнее договариваться, значит они более управляемы. Вот такие простые механизмы. Со времен "разделяй и властвуй" в геополитике и политтехнологиях менялись только способы реализации этой стратегии.

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А теперь второй вариант, который рассматривается в качестве альтернативы захвату Украины изнутри пророссийскими силами. Это военная агрессия с нескольких направлений. Для справки информация от Турчинова, которую он озвучил буквально на днях. "Основная ударная сила на востоке – 8-я армия Южного военного округа ВС РФ. Но они считают, что этого недостаточно и в резерве этой армии находятся 49-я 58-я армии Южного военного округа ВС РФ. Для нас очень опасно, что все эти подразделения обеспечивают две – 6-я 4-я армии ВВС РФ. На юге над Украиной "нависает" 20-я армия Западного военного округа ВС РФ и в резерве они имеют 1-ю танковую армию. Вдоль наших границ расположены четыре ракетных бригады, имеющие на своем вооружении мощные, современные ракетные комплексы "Искандер".

Основной удар, что логично, будет нанесен со стороны ОРДЛО на Днепр, Запорожье и Мелитополь. С целями все понятно? У Кремля в Донбассе "прохлаждаются" от 35 до 45 тысяч боевиков так называемые армейские корпуса "ДНР" и "ЛНР". Обстрелянные, с бронетехникой, с российскими командирами. Во-первых, Кремлю их совершенно не жалко. Потом меньше кого кормить. Во-вторых, их сзади сразу подопрет второй эшелон уже российских регулярных войск. Чтобы веселее перли вперед и даже не думали возвращаться – в спину смотрят автоматы условного союзника. Если действовать быстро, то никаких новых санкций Запад ввести не успеет. И воевать тоже не станет. Максимум – выразит еще более глубокую озабоченность и призовет стороны к переговорам. И переговоры, естественно, начнутся. Но уже совсем на других условиях. Захватив еще один плацдарм, Кремль захочет диктовать более жесткие условия.

Вывод достаточно очевиден. Кремлю не нужен Донбасс, ему нужна вся Украина. И за нее он будет бороться всеми доступными средствами. А нам придется сопротивляться сразу на двух направлениях. На политическом и медийном с одной стороны. И на военном – с другой. Благо, сегодняшняя украинская армия и армия 2014 года – две вообще разные армии. А даже самый "гостеприимный" украинский сторож заряжает ружье не только хлебом, но и солью…

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Автор
Кирило СазоновКирило Сазонов
Місце
Україна
Джерело
Джерело:site.ua
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Ну вся Украина нам не нужна (кто будет кредиты выплачивать), тем более западная (зачем нам эти нацики), а нужна только Новороссия (в каких границах вы знаете) и все черноморское побережье вплоть до Приднестровья (зачем селюкам море), тем более что все это было Россией.
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