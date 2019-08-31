"Все почнеться!" Зеленський сказав, коли "будемо саджати"

Президент України Володимир Зеленський анонсував найближчим часом гучні розслідування щодо корупціонерів.

В інтерв'ю акторові Станіславу Бокланом в суботу, 31 серпня, Зеленський нагадав, що вже 5 вересня в Україні запрацює новий орган - Антикорупційний суд.

"Там пройшов конкурс, і мені здається, що зараз там з'являться чесні судді. Це дуже важливе питання. Далі: у нас з'явиться новий генеральний прокурор. Це дуже важлива людина. І я думаю, що восени, коли у нас з'являться і Антикорупційний суд, і генеральний прокурор, все почнеться. Все почнеться", - підкреслив Зеленський.

На питання, чи буде "аукціон кримінальних справ буде", Зеленський допустив, що таке може бути. "Скільки грошей не вистачатиме державі (сміється). Може бути", - додав він.

Зеленський зазначив, що є кримінальні справи, які не можна продавати. "Думаю, є такі кримінальні справи і є такі люди... Батьківщину продавати не можна, тому деякі справи ні в якому разі не можна продавати. І під заставу деяким людям не можна виходити", - сказав президент.

Володимир Зеленський скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні новообраний генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що однією з його головних завдань буде регулярне залучення топ-чиновників до відповідальності.

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