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''Все буде Україна'': Київ здійснив прорив в боротьбі з окупацією Криму

14.9тЧитати матеріал російською

В останні дні 2018 року представники Міністерства юстиції подали документи з позицією України щодо анексії і порушень прав людини в Криму для лютневого засідання Європейського суду з прав людини в Страсбурзі.

Як повідомив в Facebook урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина, мова йде про об'єднану кримську скаргу Києва.

За його словами, в підготовці правової позиції брала участь Українська Гельсінська спілка з прав людини та авторитетний британський юрист, королівський адвокат Бен Еммерсон.

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Ліщина опублікував також скріншот з захищеної системи комунікації з судом, де зазначений час подачі - між 17:34 і 17:27. Саме повідомлення уповноваженого датовано понеділком 31 грудня. При цьому дата передачі даних в системі не вказана, але документи повинні були бути передані до 30 грудня.

''Все буде Україна'': Київ здійснив прорив в боротьбі з окупацією Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші слухання по "кримській справі" повинні відбутися 27 лютого 2019. За підсумками цього засідання, ЄСПЛ повинен прийняти рішення про прийнятність скарги України проти Росії і юридично встановити дату початку фактичного контролю Росії над Кримським півостровом. Україна стверджує, що втратила контроль над Кримом в ніч з 26 на 27 лютого 2014 року.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Теги
Європейський суд з прав людиниКримУкраїна
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Ну и чо? Вернуть Крым Украине не смогли ни ООН, ни американцы, ни Евросоюз, ни татары. Почему кто-то решил, что это удастся ЕСПЧ?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ivanov Valeriy, украинский Крым временно оккупированная подхуйловой перхотью территория Украины, что украинцы используют для того, чтобы подхуйловия разорялась. Попкорн в Украине не проблема, забавно, как параша суходрочкой занимается)))
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Хахлы вас опять на ебали.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Игорь Анатольевич, хуй соси, гриба подхуйловая, займись тем что тебе по уму, говно порашнок
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Пздц троляки какие вы ничтожные! Думал зайду на Обоз и увижу что даже унылые троляки празднуют нг... Но кули вам праздновать? С лопаты бахнул, боярой запил и вперёд методичку перепечатывать! Сегодня хоть двойная оплата или как обычно без соли?
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zhukov vanya
zhukov vanya
ПНХ ПТН, Сегодня у них доппайок в виде ведра навоза, что бы не замерзли в новогоднюю ночь.
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