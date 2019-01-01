''Все буде Україна'': Київ здійснив прорив в боротьбі з окупацією Криму

В останні дні 2018 року представники Міністерства юстиції подали документи з позицією України щодо анексії і порушень прав людини в Криму для лютневого засідання Європейського суду з прав людини в Страсбурзі.

Як повідомив в Facebook урядовий уповноважений у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина, мова йде про об'єднану кримську скаргу Києва.

За його словами, в підготовці правової позиції брала участь Українська Гельсінська спілка з прав людини та авторитетний британський юрист, королівський адвокат Бен Еммерсон.

Ліщина опублікував також скріншот з захищеної системи комунікації з судом, де зазначений час подачі - між 17:34 і 17:27. Саме повідомлення уповноваженого датовано понеділком 31 грудня. При цьому дата передачі даних в системі не вказана, але документи повинні були бути передані до 30 грудня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші слухання по "кримській справі" повинні відбутися 27 лютого 2019. За підсумками цього засідання, ЄСПЛ повинен прийняти рішення про прийнятність скарги України проти Росії і юридично встановити дату початку фактичного контролю Росії над Кримським півостровом. Україна стверджує, що втратила контроль над Кримом в ніч з 26 на 27 лютого 2014 року.