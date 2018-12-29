''Врятуйте Україну!'' Розсекречено листи ГРУшників до Конгресу США

Головне управління Генштабу Росії намагалося змінити ставлення Конгресу США до конфлікту між Росією та Україною.

Видання The Washington Post знайшло листи, які ГРУшники у 2015 році розсилали американським сенаторам від "патріотів України". Спецслужби писали "ламаною англійською" і просили "врятувати Україну", чий "прозахідний уряд веде боротьбу з проросійськими сепаратистами".

Листи містили інформацію про побори в ЗСУ, а також про продаж зброї офіцерами терористам "Л/ДНР". Автори листів просили послати "досвідчених фахівців США та НАТО" на заміну українським командирам.

"Ми сподіваємося, що вам вдасться вплинути на Білий дім, Пентагон та Держдепартамент і домогтися домовленості про направлення західних офіцерів в Україну для безпосереднього контролю над нашими Збройними силами", — йшлося у листах.

Даний факт вважають першою спробою ГРУ вплинути на політиків США. За нею стояв відділ психологічних операцій спецслужби або військова частина № 54 777 — 72-й центр спеціальної служби.

The Washington Post The Washington Post

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що один зі зрадників України, який є керівником агентурної мережі бойових груп ГРУ Росії, був капітаном першого рангу ЗСУ в запасі.