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''Врятуйте Україну!'' Розсекречено листи ГРУшників до Конгресу США

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Головне управління Генштабу Росії намагалося змінити ставлення Конгресу США до конфлікту між Росією та Україною.

Видання The Washington Post знайшло листи, які ГРУшники у 2015 році розсилали американським сенаторам від "патріотів України". Спецслужби писали "ламаною англійською" і просили "врятувати Україну", чий "прозахідний уряд веде боротьбу з проросійськими сепаратистами".

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Листи містили інформацію про побори в ЗСУ, а також про продаж зброї офіцерами терористам "Л/ДНР". Автори листів просили послати "досвідчених фахівців США та НАТО" на заміну українським командирам.

"Ми сподіваємося, що вам вдасться вплинути на Білий дім, Пентагон та Держдепартамент і домогтися домовленості про направлення західних офіцерів в Україну для безпосереднього контролю над нашими Збройними силами", — йшлося у листах.

Даний факт вважають першою спробою ГРУ вплинути на політиків США. За нею стояв відділ психологічних операцій спецслужби або військова частина № 54 777 — 72-й центр спеціальної служби.

The Washington Post

The Washington Post

The Washington Post

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що один зі зрадників України, який є керівником агентурної мережі бойових груп ГРУ Росії, був капітаном першого рангу ЗСУ в запасі.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Місце
США
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Капец, в это могут поверить только такие дебилы, как хохлы!!!
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Chesny Victor
Chesny Victor
Гнать таких писак в шею. На "ломанном английском, французском,китайском и т.д.",можно говорить(!) но никак не писать. Дебилы блть.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Chesny Victor, ты же, валянок, на кривом рассейском пишешь. И считаешь себя рюцким. А по сути - ублюдок.
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Рыбалко Владислав
Рыбалко Владислав
Это для полных дебилов? Как, Сука, ГРУ может кому-то, что-то советовать? Это же ГРУ! Не СБУ.
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3
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Рыбалко Владислав, там такие же идиоты, как ты сидят. Не удивительно.
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