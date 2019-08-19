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Вперше за 20 років: в Україні прибув прем'єр Ізраїлю

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху вперше за 20 років прибув в Україну з державним візитом.

Напередодні візиту він заявив, що має намір обговорити з президентом України Володимиром Зеленським створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які зміцнять відносини між державами.

Як повідомляє прес-служба українського глави держави, його зустріч з Зеленським запланована на 10:30 19 серпня.

Сторони планують підписати українсько-ізраїльські документи. Після обіду Зеленський і Нетаньяху візьмуть участь в траурних заходах із вшанування пам'яті жертв трагедії Бабиного Яру.

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Особи
Беньямін Нетаньягу Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
жена премьера Сара бросила на землю хлеб-соль,которым укрорабы подобострастно встречали своих хозяев....браво!бис!
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