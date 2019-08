Вперше за 20 років: в Україні прибув прем'єр Ізраїлю

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху вперше за 20 років прибув в Україну з державним візитом.

Напередодні візиту він заявив, що має намір обговорити з президентом України Володимиром Зеленським створення зони вільної торгівлі, пенсійну угоду та інші питання, які зміцнять відносини між державами.

Як повідомляє прес-служба українського глави держави, його зустріч з Зеленським запланована на 10:30 19 серпня.

#BREAKING: Israeli PM @netanyahu has landed in Kyiv; 1st foreign leader to visit since @ZelenskyyUa swearing in (Video: @ZeevKam) https://t.co/GNjRqzsIvZ pic.twitter.com/Ytxg9hYDPt