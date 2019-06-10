"Вперше в історії України!" Зеленський раптово звернувся до народу. Відео

Президент України Володимир Зеленський прийде на засідання Конституційного суду 11 червня, на якому розглядатиметься конституційність його указу про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів до Ради за поданням народних депутатів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Завтра (11 червня. — Ред.) Конституційний суд розглядатиме питання розпуску парламенту. Знаєте, мене запросили на це засідання, це буде вперше за 28 років в історії незалежної України, коли президент прийде на засідання КС, саме так буде, а не навпаки, коли господар викликає своїх слуг до себе в кабінет. Обов'язково буду!" — сказав він.

Володимир Зеленський скріншот відео

"Ми впевнені в нашій юридичній позиції, але найголовніше — це моя позиція як президента, коли я розпускав парламент, — це був і є величезний запит українського народу, воля народу, а я завжди її захищатиму", — додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня до Верховного суду України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного Суду подання про неконституційність указу.

Велика палата Конституційного суду України на засіданні ухвалила постанову про розгляд указу президента про розпуск ВР у формі усного провадження.

Остаточний вердикт буде винесено 11 червня 2019 року.

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