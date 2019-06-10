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/Політика

"Вперше в історії України!" Зеленський раптово звернувся до народу. Відео

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Президент України Володимир Зеленський прийде на засідання Конституційного суду 11 червня, на якому розглядатиметься конституційність його указу про розпуск парламенту і призначення позачергових виборів до Ради за поданням народних депутатів.

Про це глава держави повідомив у відеозверненні на своїй сторінці у Facebook (щоб подивитися, проскрольте сторінку до кінця).

"Завтра (11 червня. — Ред.) Конституційний суд розглядатиме питання розпуску парламенту. Знаєте, мене запросили на це засідання, це буде вперше за 28 років в історії незалежної України, коли президент прийде на засідання КС, саме так буде, а не навпаки, коли господар викликає своїх слуг до себе в кабінет. Обов'язково буду!" — сказав він.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

скріншот відео

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"Ми впевнені в нашій юридичній позиції, але найголовніше — це моя позиція як президента, коли я розпускав парламент, — це був і є величезний запит українського народу, воля народу, а я завжди її захищатиму", — додав президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

  • 23 травня до Верховного суду України подали скаргу на указ Зеленського.

  • 24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного Суду подання про неконституційність указу.

  • Велика палата Конституційного суду України на засіданні ухвалила постанову про розгляд указу президента про розпуск ВР у формі усного провадження.

  • Остаточний вердикт буде винесено 11 червня 2019 року.

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Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Скорбун Галина
Скорбун Галина
Трамп с Макроном обсуждают Украину без участия Украины. ЕС снимает санкции с РФ, каждый день на линии соприкосновения обстрелы, а клоун пиарится, вместо того чтобы отстаивать интересы страны.
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Johnson Peter
Johnson Peter
Я так розумію на незалежність судів тепер будуть плювати ще більше ніж при «попередній злочинній владі».
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Дбл блд
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Решетников Александр
Решетников Александр
Mangust, совершенно верно - ты дбл блд.
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