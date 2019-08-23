"Ну, впало": як в Ізраїлі висміяли інцидент з дружиною Нетаньяху

Ізраїльське суспільство розділилося в своїх оцінках інциденту з караваєм, який стався з дружиною прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньяху Сарою в Києві.

Політичні противники Нетаньяху звинувачують його дружину в неповазі до України і створення міжнародного скандалу. Прихильники ж прем'єра кажуть, що на відео взагалі не видно, щоб хліб падав з рук Сари.

Цікаво як на тлі скандалу вирішив заявити про себе ізраїльськй магазин з продажу порохотягів. Він для рекалми в інтернеті використав фото, на якому на підлозі на фоні жіночих ніг лежать крихти хліба і поруч стоїть порохотяг. Супроводжується все написом: "Ну "впало" трішки хліба на підлогу ...". Натякаючи, що падіння було сумнівним, а в разі чого їх пилосос все прибере.

Реклама пилососа в Ізраїлі після скандалу з дружиною прем'єра

А ось ізраїльська мережа кошерних кафе "Біга" привезла в українське посольство в Тель-Авіві зворушливий подарунок - величезну халу. Фотографії з акції на своїй сторінці в Фейсбуці розмістив Леонід Луцький. Він розповів, що прості ізраїльські пекарі вважають, що "цей жест доброзичливості та миру допоможе українцям перенести образу, отриману на церемонії зустрічі нашого прем'єра і його дружини".

Подарунок українським дипломатам Леонід Луцький

Хала - велика єврейська булка, найчастіше солодка, великий хліб. У ЗМІ Ізраїлю інцидент з Сарою Нетаньяху отримав назву "Хала україніт" (українська хала).

Ізраїльська хала, подарована дипломатам Леонід Луцький

В ексклюзивному коментарі OBOZREVATEL, ізраїльський журналіст Шимон Бріман сказав, що вважає ситуацію навколо Сари Нетаньяху політично мотивованою:

"Я був в той день в делегації Нетаньяху і бачив по хвилинах, що ЗМІ України дізналися про "інцидент" від ізраїльских медіа. Вийшла дивовижна ситуація: ворожі до Нетаньяху мас-медіа Ізраїлю пояснили українцям, що ті повинні "сильно образитися" на дії Сари Нетаньяху, які вона взагалі не скоювала. Таким чином, ініціатор роздування "хлібної" теми - саме ізраїльські ЗМІ з чітким політичним порядком денним напередодні виборів в Кнесет 17 вересня", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Дружина прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Сара влаштувала скандал в літаку "Ель-Аль", яким вони летіли до Києва. Так, вона насварила командира корабля за те, що той нібито не вітав її належним чином при посадці в лайнер, пишуть "Вести Ізраїль".

В аеропорту Києва подружжя вітали дівчата в традиційних українських строях з караваєм і сіллю. Глава уряду, вже знайомий з цим ритуалом, відламав шматочок хліба, вмочив в сіль і надкусив. Після цього він передав скибочку дружині, але та кинула його на підлогу.

У мережі інцидент з дружиною прем'єр-міністра Ізраїлю викликав шквал обурень. Багато відомих українці і прості громадяни вибухнули гнівом через зневажливий вчинок жінки.

Дружина прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху Сара не планувала проявити неповагу до України і це не вплинуло на важливість їх візиту до Києва, заявила прес-служба Офісу президента України.

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