"Слуга народу" йде на вибори: як відберуть нардепів

У партії "Слуга народу" заявили, кандидатів на позиції мажоритарників оберуть у кілька етапів. Всі бажаючі заповнять анкети за ізраїльсько моделлю, пройдуть співбесіди і запропонують проекти законів.

Про це OBOZREVATEL стало відомо в рамках прес-конференції партії в понеділок, 27 травня. За словами керівника виборчого штабу Олександра Корнієнка, за час президентської кампанії їм вдалося залучити близько 600 тисяч волонтерів, тому "вибрати буде з кого".

"Ми створили триступеневу систему, яка допомагає нам краще зрозуміти кандидата. Перша — перевірка документальна, ми її робимо за допомогою фахівців з безпеки. Відкривається картинка щодо минулого кандидата, його зв'язків. Існує в Україні думка, що без контакту з бюджетом не можна заробити якісь великі гроші, ми перевіримо, чи могла людина заробити ці гроші в рамках роботи з бюджетом, або ні", — пояснив Корнієнко.

Партійна прес-конференція

Другий етап — перевірка доброчесності. У партії обіцяють, будуть звертатися до незаангажованих експертів, які повинні оцінити кандидатури. Також всім кандидатам потрібно буде заповнити анкету доброчесності, яка застосовується ізраїльськими фахівцями.

"Третій — кадрова оцінка. Нам допоможуть HR-фахівці, зараз вони проводять такий відбір на рівні обласних державних адміністрацій. Це група міжнародних компаній і вони оцінюють людей виходячи з особистих якостей", — підкреслив Корнієнко.

Глава виборчого штабу допускає і ще один етап перевірки — оцінка кандидатів українцями. Після першого партійного з'їзду 8 червня, коли вже стане відомий попередній список, керівництво "Слуги народу" буде стежити за реакцією на кожного кандидата з боку українців.

Якщо когось справедливо розкритикують, в партії обіцяють його виключити. Також кандидати повинні подати проекти законів, які б вони хотіли проголосувати у Верховній Раді.

Про портрет майбутнього нардепа від команди "Слуги народу" висловився і глава партії Дмитро Разумков.

"Він повинен довести свою ефективність в Раді. Це командний гравець, який буде працювати на всю багатомільйонну команду українського народу, відстоюючи інтереси громадян. Це людина, що розділяє принципи і цілі, які ми, громадяни України, поставимо йому в якості ключового плану для реалізації", — підкреслив Разумков.

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