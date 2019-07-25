"Вони порушили закон": Разумков натякнув на посадки "старих" політиків

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков натякнув на "посадки" старих скандальних політиків.

В ефірі ток-шоу "Право на владу" політик натякнув на образ в'язня після того, як інший член партії поскаржився, що старих політиків українці "звикли бачити в анфас і в профіль" - в різних конфігураціях коаліцій, при владі і в опозиції.

"Але я сподіваюся, що ми будемо бачити не тільки анфас і профіль, а знизу ще й номер", - сказав Разумков.

"І це будуть інші фотографії в інших папках. І я сподіваюся, що система буде працювати виключно по закону – не тому, що вони нам подобаються чи не подобаються, а тому що вони порушили закон", - пояснив він.

Дмитро Разумков скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що посадки корупціонерів почнуться після того, як буде сформовано новий уряд і з'явиться новий генпрокурор.

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