"Вони не зрозуміли!" У "Слузі народу" пояснили провал голосування за арешт Дубневича

Частина з фракції "Слуга народу" не проголосувала за рішення про арешт нардепа Ярослава Дубневича, бо могла не розуміти, що це означає.

Таку думку депутат від "СН" Роман Грищук висловив в інтерв’ю для Bihus.Info. За його словами, "дехто думав, що, можливо, це [арешт] просто в залі буде" (щоб подивитись відео, доскрольте сторінку до кінця).

Роман Грищук - депутат із партії "Слуга народу" bihus.info

"Там було три голосування. Причому за перше, наскільки я розумію, більшість проголосувала, якщо не всі. Арешт і притягнення до відповідальності... Частина або не розуміла, що це… Або не зрозуміла, або не хотіла розуміти", – заявив нардеп.

Грищук наголосив, що кожен з його колег із партії несе відповідальність за те, як він проголосував.

Депутат також звернув увагу на те, що за дозволи на затримання і арешт Дубневича не проголосували й інші фракції.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

17 жовтня генпрокурор Руслан Рябошапка вніс до Верховної Ради подання на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України IX скликання Ярослава Дубневича. Йому приписують тиск на керівництво "Укрзалізниці", що призвело до збитків у сумі понад 93 млн грн.

Рада підтримала подання під час пленарного засідання 31 жовтня.

Рішення проігнорували ті члени парламентської монобільшості, які входять до неформальної групи бізнесмена Ігоря Коломойського.

2 листопада Вищий антикорупційний суд обрав Дубневичу запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 мільйонів гривень.

Незважаючи на заставу, 8 листопада його все одно етапували в СІЗО.

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