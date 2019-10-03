Група "Рейтинг" оприлюднила національне опитування щодо ставлення українців до вирішення питання окупованих територій і формули Штайнмаєра.

Найцікавіше:

1. 68% опитаних вважають Росію країною-агресором відносно України, 23% – протилежної думки, 10% – не визначилися.

2. Але при цьому на Сході 47% не вважають Росію агресором і 40% вважають.

3. 34% виступають за припинення військових дій і визнання цих територій тимчасово окупованими, замороження конфлікту, 23% – за надання цим територіям статусу автономії у складі України, ще 23% виступають за продовження військових дій до повного відновлення української влади на всьому Донбасі і лише 6% – за відділення цих територій від України.

4. Введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, але без російського контингенту підтримують 55%, проти – 26%.

Проведення на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей місцевих виборів після здобуття контролю над всієї окупованою територією підтримують 53%, не підтримують – 19%.

Проведення на непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей місцевих виборів під контролем ОБСЄ підтримують 43% опитаних, не підтримують – 27%.

Амністію учасників незаконних збройних формувань, які воюють на стороні т.зв. ДНР та ЛНР не підтримують 48%, підтримують – 27%.

Надання права місцевим радам окупованих територій створювати загони народної міліції не підтримують 43%, підтримують – 27%.

Введення миротворців ООН на окуповані території Донбасу, включно з російським контингентом не підтримують 61%, підтримують – лише 17%.

6. Дві третини опитаних не змогли оцінити ініціативу мирного врегулювання, відому як "Формула Штайнмаєра". 23% висловилися проти цієї ідеї, 18% – підтримали її.

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Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 21-25 вересня 2019 р.

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