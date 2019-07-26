Волкер зустрівся із Зеленським і поїхав на Донбас: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі Спецпредставником США Куртом Волкером.

Як інформує прес-служба глави держави, в Україну також прибув постійний представник Штатів при ЄС Гордон Сондланд.

Зеленський обговорив з ними ситуацію на Донбасі, зокрема, розведення сил навколо Станиці Луганської. Сторони наголосили на необхідності взаємних кроків з боку "Л/ДНР", які дозволять "успішно завершити процес розведення сил і поліпшити гуманітарну ситуацію на лінії розмежування".

Також делегація США на чолі з Волкером відвідала Станицю Луганську, де поспілкувалася з місцевими жителями і обговорив з Олександром Сирським ситуацію в зоні проведення ООС.

Зеленський зустрівся з Волкером president.gov.ua

Делегація США на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Делегація США на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Делегація США на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Делегація США на Донбасі facebook.com/pressjfo.news

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше помічник Зеленського пообіцяв вигідну "угоду" з Путіним щодо конфлікту на Донбасі.

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