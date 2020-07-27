Волкер: Путін – слабкий лідер, Росія втрачає силу

Колишній спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що президент Росії Володимир Путін "слабкий" як політичний лідер.

Таку думку Волкер висловив в інтерв'ю проекту "Крим.Реалії", відеоверсія якого була опублікована 26 липня. Журналіст запитав в американського дипломата, "коли Росія зміниться".

"Це неможливо передбачити. Втім, ми бачимо слабку систему, бачимо слабкого політичного лідера, спостерігаємо занепад економіки й інфраструктури, скорочення населення", – відповів Волкер.

"Росія – це сила, у якої є багато засобів, але всі ці засоби вона з часом втрачає. А ось Україна, Європа та США тим часом залишатимуться дуже сильними", – вважає дипломат.

Як писав OBOZREVATEL, Курт Волкер раніше заявив, що поки не бачить можливостей для міжнародних переговорів із Росією про анексований Крим.