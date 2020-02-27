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27 лютого • оновлено в 21:48
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Волкер пояснив, як Путін потрапив у "пастку" Зеленського на Донбасі

10.6т
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Мирні ініціативи президента України Володимира Зеленського створили додаткові проблеми для глави РФ Володимира Путіна на Донбасі.

Про це заявив ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Укрінформу. При цьому він висловив думку, що Росія не має наміру завершити війну, оскільки це "для них цілком комфортна нинішня ситуація".

"Однією з розумних речей, яку зробило нинішнє українське керівництво, президент Зеленський, є те, що він зайняв чітку позицію, заявивши про готовність іти на мирні ініціативи, робити кроки вперед.

У такий спосіб він не дав росіянам вийти з-під міжнародного тиску і повернув його назад, на Росію, заявивши, що Україна готова спробувати просуватися далі. Але виникає питання – що Москва готова зробити для цього? І я думаю, це спрацювало", – розповів Волкер.

За його словами, для України вкрай важливі кроки щодо зміцнення в демократичній, політичній та економічній сферах.

"Щодо побудови міцного, життєздатного і безпечного суспільства – це те, що зараз має найважливіше значення. Це також продемонструє президенту Путіну, що продовжувати окупацію частини України – не варте того", – додав Волкер.

Зеленський і Путін на "нормандській" зустрічі

Зеленський і Путін на "нормандській" зустрічі

Як писав OBOZREVATEL, раніше Волкер заявив, що стратегічною метою Росії в Україні є поява послужливої влади, яка буде мати проросійський вектор.

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Автор
Кирило Лютий
Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Путін Курт Волкер Володимир Зеленський
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
как же это сработало, если стало больше погибших воинов - защитников Украины?
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Цимельман Филя, рынульники пусть гниют раз нравится. А камлание твоё на новоотсоссии закончилось и другого не будет
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Он Алекс, сам прекрасно понимаешь,ниҡто ничего никому не заплатит, Республики никогда не вернутся в петушатник.Никто нигде висеть не будет,А вот ты вероятно закончишь жизнь под забором.Вероятность этого значительно выше твоих соплей
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Вот почему, когда кто то поживёт на Украине, то сразу становится идиотом? Загадка.
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Pollak John
Pollak John
Волкер всё больше скатывается к болтологии , чем к реальным делам .
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