Мирні ініціативи президента України Володимира Зеленського створили додаткові проблеми для глави РФ Володимира Путіна на Донбасі.

Про це заявив ексспецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Укрінформу. При цьому він висловив думку, що Росія не має наміру завершити війну, оскільки це "для них цілком комфортна нинішня ситуація".

"Однією з розумних речей, яку зробило нинішнє українське керівництво, президент Зеленський, є те, що він зайняв чітку позицію, заявивши про готовність іти на мирні ініціативи, робити кроки вперед.

У такий спосіб він не дав росіянам вийти з-під міжнародного тиску і повернув його назад, на Росію, заявивши, що Україна готова спробувати просуватися далі. Але виникає питання – що Москва готова зробити для цього? І я думаю, це спрацювало", – розповів Волкер.

За його словами, для України вкрай важливі кроки щодо зміцнення в демократичній, політичній та економічній сферах.

"Щодо побудови міцного, життєздатного і безпечного суспільства – це те, що зараз має найважливіше значення. Це також продемонструє президенту Путіну, що продовжувати окупацію частини України – не варте того", – додав Волкер.

Зеленський і Путін на "нормандській" зустрічі

Як писав OBOZREVATEL, раніше Волкер заявив, що стратегічною метою Росії в Україні є поява послужливої влади, яка буде мати проросійський вектор.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!