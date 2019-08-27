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Волкер озвучив, чого США чекає від Зеленського

1.9т Читати матеріал російською

Американський уряд підтримує ініціативи, які оголошував український президент Володимир Зеленський під час передвиборної кампанії і які звучать зараз, поки формується уряд.

Про це в інтерв'ю "Прямому" заявив спецпредставник Держдепу США з питань України Курт Волкер. Він підкреслив, що Сполучені Штати очікують роботу нового українського парламенту.

"Це і обіцянки продовжити реформи, і боротися з корупцією, і наміри продовжити деолігархізацію, і оголошений шлях на зближення з ЄС і НАТО. Ми також високо цінуємо заяви про те, що Україна буде виконувати свої зобов'язання для досягнення миру. Ми все це дуже підтримуємо", - підкреслив дипломат.

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Курт Волкер

Курт Волкер

"Прямий"

У той же час він зазначив, що Зеленський поки не мав можливості втілити свої ініціативи, тому що парламент ще навіть не почав роботу.

"Думаю, це станеться вже найближчими тижнями. І тоді ми побачимо, який сформується уряд, хто стане прем'єр-міністром, хто очолить МЗС. І ми хочемо близько співпрацювати з новою командою над виконанням всіх оголошених намірів та ініціатив. І ми б хотіли, щоб на момент візиту президента Зеленського в Білий Дім ми могли б говорити і про те, чого досягла українська влада і про наші досягнення у двосторонньому співробітництві", - констатував Волкер.

Також спецпредставник Держдепу повідомив, що сторони поки не визначили дату візиту Зеленського в США.

"Обох президентів очікують на урочистостях у Варшаві, тому можливо вони зможуть зустрітися саме там і поговорити, але ми все ще працюємо над датами візиту в Білий дім", - констатував дипломат.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минула зустріч Волкера із Зеленським відбулася місяць тому 26 липня.

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Особи
Курт Волкер Володимир Зеленський
Місце
США
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Куратор..наставник...хозяин..
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филипп филипыч
филипп филипыч
"мы хотим близко сотрудничать с новой командой" предлагаю выделить отдельное кресло в кабмине и центральное в парламенте)) эх упоротые а вы еще ведь оправдываете убийства своих сограждан словами война за независимость
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