Водієві висунули обвинувачення в замаху на вбивство за наїзд біля парламенту в Лондоні

У понеділок відбудеться перше судове засідання щодо Саліха Х., який врізався на автомобілі в огорожу британського парламенту. Його звинувачують у спробі вбивства трьох людей.Лондонська поліція почала офіційне розслідування щодо британця Саліха Х., який в'їхав в огорожу парламенту Великобританії. У неділю, 19 серпня, поліція повідомила, що уродженцю Судану пред'явлено два обвинувачення - у замаху на вбивство поліцейських та представників громадськості, передає агенція AP. Він має постати перед судом 20 серпня.

Вранці у вівторок, 14 серпня, легковий автомобіль врізався у групу велосипедистів та в'їхав в загородження будівлі парламенту Великобританії. В результаті цього троє людей були поранені. Двоє людей були госпіталізовані, ще одному медична допомога була надана на місці.

29-річний Саліх Х. був заарештований незабаром після інциденту за підозрою у здійсненні терористичної атаки. Він відмовився співпрацювати зі слідством.

В рамках розслідування злочину були проведені обшуки в Бірмінгемі, де живе Саліх Х., а також в місті Ноттінгемі. За даними поліції, прокуратура розглядає випадок як теракт. За словами очевидців, автомобіль врізався в натовп пішоходів і велосипедистів на швидкості близько 40-50 кілометрів на годину. Свідки зазначають, що водій обома руками утримував кермо і дивився тільки перед собою. Після наїзду він не обернувся, щоб подивитися, якої шкоди було завдано перехожим. За версією ЗМІ, чоловік міг перебувати під дією ліків або наркотиків.