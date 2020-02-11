Влаштував істерику: Загороднюк відмовився відповідати на питання про закупівлю бронетехніки

Міністр оборони Андрій Загороднюк відмовився відповідати на питання журналіста про закупівлю бронетехніки за завищеними цінами.

Про це сам журналіст Сергій Іванов повідомив на своїй сторінці в Facebook. За його словами, після незручного для себе питання міністр покинув студію.

"Замість того, щоб висловити свою позицію або чітко артикулювати позицію відомства, чому в державне оборонне замовлення включили саме цю техніку, чому вона коштує дорожче, ніж в минулому році, і відповісти на інші питання, як це зазвичай роблять держслужбовці, він влаштував форменну істерику, після чого перервав інтерв'ю і пішов", – написав журналіст.

Андрій Загороднюк Новое время

Крім того, журналіст назвав Загороднюка істеричкою і розповів, що міністр мало того, що запізнився на ефір майже на годину, але і відмовився вимикати телефон, який постійно дзвонив під час запису програми.

"Я вже не кажу про загальну поведінку, про запізнення майже на годину без вибачень, про його мобільний телефон, який постійно дзвонив, про нашу редакторську групу, яку просто вигнали з приміщення, де відбувався запис, і про інші речі. Все це я бачив. Я бачив різне, але міністра оборони-істеричку я побачив вперше в житті. Мені важко уявити, як при такій манері спілкування з незнайомими, не залежними від нього людьми, він звертається з підлеглими", – написав Іванов.

Журналіст нагадав, що 12 лютого, питання закупівель техніки за завищеними цінами буде розглядатися на засіданні комітету Ради.

"До речі, завтра питання закупівель техніки за завищеними цінами будуть розглядатися на засіданні профільного комітету ВР, тобто буде вирішуватися питання, чи купить армія бронемашини, які не проходили порівняльні випробування і які коштують дорожче навіть американських аналогів. Завтра все стане ясно", – повідомив Іванов.

Раніше стало відомо, що Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" переплатило 2,4 мільйона гривень на двох закупівлі гідроамортизаторів для військової техніки. Порушення виявила служба безпеки концерну "Укроборонпром", до складу якого входить завод. Досудове розслідування проводить Національна поліція в Житомирській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони України Андрій Загороднюк заробив за грудень 97,2 тисячі гривень, з яких зарплата – лише 15,2 тисячі.

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