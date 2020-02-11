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11 лютого • оновлено в 22:36
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Влаштував істерику: Загороднюк відмовився відповідати на питання про закупівлю бронетехніки

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Міністр оборони Андрій Загороднюк відмовився відповідати на питання журналіста про закупівлю бронетехніки за завищеними цінами.

Про це сам журналіст Сергій Іванов повідомив на своїй сторінці в Facebook. За його словами, після незручного для себе питання міністр покинув студію.

"Замість того, щоб висловити свою позицію або чітко артикулювати позицію відомства, чому в державне оборонне замовлення включили саме цю техніку, чому вона коштує дорожче, ніж в минулому році, і відповісти на інші питання, як це зазвичай роблять держслужбовці, він влаштував форменну істерику, після чого перервав інтерв'ю і пішов", – написав журналіст.

Андрій Загороднюк

Андрій Загороднюк

Новое время

Крім того, журналіст назвав Загороднюка істеричкою і розповів, що міністр мало того, що запізнився на ефір майже на годину, але і відмовився вимикати телефон, який постійно дзвонив під час запису програми.

"Я вже не кажу про загальну поведінку, про запізнення майже на годину без вибачень, про його мобільний телефон, який постійно дзвонив, про нашу редакторську групу, яку просто вигнали з приміщення, де відбувався запис, і про інші речі. Все це я бачив. Я бачив різне, але міністра оборони-істеричку я побачив вперше в житті. Мені важко уявити, як при такій манері спілкування з незнайомими, не залежними від нього людьми, він звертається з підлеглими", – написав Іванов.

Журналіст нагадав, що 12 лютого, питання закупівель техніки за завищеними цінами буде розглядатися на засіданні комітету Ради.

"До речі, завтра питання закупівель техніки за завищеними цінами будуть розглядатися на засіданні профільного комітету ВР, тобто буде вирішуватися питання, чи купить армія бронемашини, які не проходили порівняльні випробування і які коштують дорожче навіть американських аналогів. Завтра все стане ясно", – повідомив Іванов.

Раніше стало відомо, що Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" переплатило 2,4 мільйона гривень на двох закупівлі гідроамортизаторів для військової техніки. Порушення виявила служба безпеки концерну "Укроборонпром", до складу якого входить завод. Досудове розслідування проводить Національна поліція в Житомирській області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр оборони України Андрій Загороднюк заробив за грудень 97,2 тисячі гривень, з яких зарплата – лише 15,2 тисячі.

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Автор
Гліб Іванов
Особа
Андрій Загороднюк
Місце
Україна
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Гоша Злой
Гоша Злой
без связей папы этот мажор никто и звать его никак. отсюда и модель поведения под прессингом - не привыкла дитинонька отвечать за поступки свои сама.
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Филиппович Богдан
Филиппович Богдан
Ще один доказ що призначили абсолютно випадкову людину . Вся партія "слуг" і майже весь уряд - випадкові люди . Сумно .
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Филиппович Богдан,це ще добре , якщо загороднюк і інші просто випадкові люди , а якщо вони ставленники кремля , як лєбєдєв і інші при януковощі
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Гоша Злой
Гоша Злой
Назначенный министром обороны 29 сентября 2019 г Андрей Загороднюк в декларации за 2018 г отчитался, в частности, что владеет ООО «Дискавери — бурове обладнання (Украина)» (Discovery Drilling Equipment Ukraine). Об этом говорится в сообщении в Фейсбуке нардепа от «Слуги народа» Александра Дубинского. Компания занимается производством, монтажом и ремонтом буровых установок для «ведущих транснациональных буровых и нефтяных компаний». «Мы успешно доставляем и монтируем буровые комплекты в Европу, Центральную Азию, на Ближний Восток, Северную и Южную Америку, Африку и офшорные зоны», — говорится на сайте компании. «Через офшоры они продают буровые установки и оказывают услуги в т ч российским компаниям», — утверждает один из участников рынка. Вопросы есть?
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