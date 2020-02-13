Нарешті НАЗК розділили бюджетні кошти, або як люблять говорити опозиційні депутати, гроші наших пенсіонерів на безбідне життя керівництва парламентських партій у 2020 році.
Нагадаю, що наша команда "Рідної країни" домоглася радикального скорочення бюджетного фінансування партій і заощадила біля 500 мільйонів гривень на рік.
Тим не менш, в бюджеті 2020 року передбачили майже 300 мільйонів гривень для діяльності парламентських партій:
- партії Зеленського - 140 мільйонів 577.5 грн.;
- партії Медведчука - 42 мільйони 538.1 грн.;
- партії Порошенка - 40 мільйонів 587.5 грн.;
- партії Вакарчука - 33 мільйони 161.7грн.;
- партії Тимошенко - 26 мільйони 66.1 грн.
Тут варто наголосити,що на утримання Верховної Ради у 2020 році вже виділено біля 2 мільярдів гривень.
В середньому, якщо порахувати зарпплатню, виплати на депутатську діяльність, оплату помічників, відрядження...кожен депутат коштує платникам податків в середньому близько 100 тисяч гривень щомісячно!
Ще більш цікаво те,що команда Тимошенко і Медведчука вже зареєстрували постанови про скорочення зарплат і премій високопосадовцям ,бо це чистий цинізм для бідної країни.
Команда "Рідної країни" повністю підтримує пропозиції навести лад із зарплатами і преміями для всіх посадовців: від міністрів до керівників ОТГ. Водночас, як каже народна мудрість - лише пласний приклад переконує у чесності намірів. Саме тому пропонуємо партіям Тимошенко, Медведчука,як і всім парламентським партіям відмовитись від бюджетних коштів (Закон передбачає таке право партіям) на користь відновлення фінансування державних соціальних та гуманітарних програм.
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